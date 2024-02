Victoria Villarruel y su agenda al margen de la crisis: foco en los años 70, la gesta de Malvinas y una chicana para Cristina Kirchner

El cruce más significativo lo tuvo con el jefe del interbloque mayoritario, José Mayans.

"¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner, que lo hicieron desaparecer?", preguntó el senador formoseño con tono irónico, a lo que la titular del Senado le respondió que habían comunicado el cambio y que estaba en la sección de Archivo de la Cámara.

Villarruel_Kirchner.jpg

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Y le recuerdo que ustedes no quisieron poner el busto de la exvicepresidenta (y luego presidenta de la Nación, María Estela) Martínez de Perón", respondió Villarruel.

En efecto, durante la presidencia de Alberto Fernández, el consejo directivo de la CGT había solicitado que la exmandataria María Estela Martínez de Perón "tenga su busto junto con los demás Jefes de Estado en el Salón de Honor de la Casa Rosada" para cumplimentar "un acto de justicia y terminar con la ignominia y la infamia".

Hasta el día de hoy la escultura no fue colocada.

Mientras tanto, la actividad de Villarruel en estos primeros dos meses de gobierno estuvo cargada de una recorrida castrense con un alto valor simbólico.

“Ella pidió recorrer distintos cuarteles, quería tener contacto directo con los soldados”, le contó a A24.com una fuente libertaria.

En las primeras semanas del año visitó la Escuela Militar de Montaña, un centro de entrenamiento del Ejército Argentino donde se forman esquiadores, andinistas y cazadores bajo la supervisión de la Dirección de Educación Operacional. En sus redes sociales, Villarruel evitó decir que el establecimiento lleva el nombre del “teniente general Juan Domingo Perón”.

A los pocos días designó como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado a Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, el Secretario General de la Confederación General del Trabajo asesinado en septiembre de 1973.

Victoria Villarruel Claudia Rucci.webp

El 19 de enero, al cumplirse 50 años del ataque del ERP al Regimiento de Azul, Villarruel fue hasta el lugar junto al jefe del Ejército, General de Brigada Carlos Presti para rendirle homenaje a los militares y civiles asesinados. Ese día escribió en sus redes sociales: “La memoria es para todos”.

También recordó el 23 de enero los 35 años del intento de toma al Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria encabezado por Enrique Gorriaran Merlo.

Finalmente, ni bien comenzó febrero asistió al acto por el 211° Aniversario de la Batalla de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. En un comunicado oficial destacó la “recreación del combate y el desfile militar y cívico”. Se la vio aplaudir con efervescencia a los paracaidistas que aterrizaron en el Campo de la Gloria.

Victoria Villarruel Nicolas Kasanzew.avif

También anunció la designación del periodista Nicolás Kasansew como titular de la Dirección Gesta Malvina. “Estamos muy orgulloso de que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperemos nuestra historia”, escribió Villarruel en la red social X.

Finalmente, la vicepresidenta encabezó el último martes los actos oficiales por el 211º aniversario de la Batalla de Salta, uno de los combates sobre los cuales, dijo, se fundó la independencia de la Patria.

En medio de un importante operativo de seguridad, fueron izadas las banderas argentina y la salteña. También se cantó el Himno Nacional y se colocaron ofrendas florales en el monumento al general Manuel Belgrano.