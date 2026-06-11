La dura respuesta de Victoria Villarruel a las explicaciones de Manuel Adorni sobre su patrimonio

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos de la entrevista llegó cuando Adorni reconoció que esos ahorros no habían sido declarados inicialmente. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó.

Luego agregó que en aquellos años consideraba que la mejor manera de proteger sus ingresos era mantenerlos fuera del sistema formal. “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en esos años”, sostuvo.

La respuesta de Villarruel y una nueva señal de distancia

La Vicepresidenta no solo respondió que no le creía a Adorni, sino que también aprovechó para lanzar una ironía que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al saludar a un usuario por su cumpleaños, Villarruel le deseó “una cascada de éxitos” y agregó: “Que te encuentres pronto un pendrive mágico”, una frase interpretada como una referencia a las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre la reconstrucción de su patrimonio.

No es la primera vez que la titular del Senado toma distancia de Adorni. Semanas atrás ya había manifestado públicamente que esperaba que el funcionario presentara toda la documentación necesaria para aclarar la situación.

La investigación judicial contra Manuel Adorni y su esposa

adorni y esposa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa bajo análisis y busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el crecimiento patrimonial registrado en los últimos años.

El jefe de Gabinete sostiene que todas las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de billeteras virtuales y movimientos vinculados a sus inversiones en criptomonedas.

Mientras tanto, sus declaraciones y la reacción de Villarruel volvieron a dejar al descubierto una tensión política que ya no se limita a diferencias de gestión, sino que se expresa cada vez con mayor frecuencia en público.

La nueva crítica de la vicepresidenta se produjo en un contexto de creciente distanciamiento con el núcleo duro del Gobierno y suma un nuevo capítulo a una relación que atraviesa uno de sus momentos más fríos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.