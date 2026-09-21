Video: denuncian adoctrinamiento político en una escuela de Formosa

Los alumnos responden: “Gildo Insfrán”.

En otro momento de la grabación, González menciona también las zapatillas, los útiles, la leche y la comida que reciben los estudiantes. “Eso es una decisión política del señor gobernador”, afirma la delegada, según se escucha en el video difundido por las legisladoras.

En otra de las intervenciones, González les señala a los docentes que deberían trabajar sobre las respuestas de los alumnos cuando no logran identificar al gobernador.

La denuncia de las diputadas de la UCR

Villaggi sostuvo que los elementos mencionados durante la charla son financiados por el Estado y no por un funcionario en particular. “A nuestro criterio, es propaganda política ante niños”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

En la misma publicación, cuestionó también la expresión utilizada por González cuando habló de “trabajar con los docentes”.

En el video que compartió, Villaggi afirmó: “Siempre lo niegan, pero este video es la muestra cabal de que Gildo Insfrán utiliza las escuelas para adoctrinar y hacer propaganda política”.

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Por su parte, Zaiser publicó otro fragmento en Instagram y cuestionó que se les remarcara a los alumnos que los beneficios escolares eran posibles gracias al gobernador.

La diputada calificó esa situación como una “barbaridad” y sostuvo que los recursos destinados al sistema educativo “los pagamos con nuestros impuestos”.

Las legisladoras plantearon así que la entrega de materiales y servicios escolares no debería presentarse ante los alumnos como un beneficio personal del gobernador.

El otro punto que cuestionaron: cómo se habló del suicidio

Además de la referencia a Insfrán, las diputadas cuestionaron otro momento de la charla frente a los alumnos. En un fragmento difundido por Zaiser, González habla sobre la formación integral de los estudiantes y menciona cuestiones vinculadas con el bienestar físico y emocional.

En ese contexto, se refiere a una campaña de concientización sobre el suicidio y señala que existen especialistas para quienes atraviesan problemas de salud mental o depresión. La funcionaria también expresa que “la muerte no es la solución” y plantea la necesidad de valorar la vida.

El modo en que fue abordado el tema generó otro cuestionamiento por parte de Zaiser, quien sostuvo: “No puede dirigirse a los niños de esa manera”.

La legisladora también planteó la necesidad de que los docentes cuenten con capacitación específica para abordar situaciones relacionadas con el suicidio y la salud mental dentro del ámbito escolar.