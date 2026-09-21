En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Formosa
Noticias A24
Escándalo

Video: denuncian adoctrinamiento político en una escuela de Formosa

Diputadas provinciales de la UCR cuestionaron el discurso de una delegada educativa frente a alumnos de primaria. También objetaron la manera en que se abordó el suicidio y anunciaron acciones.

Video: denuncian adoctrinamiento político en una escuela de Formosa

Video: denuncian adoctrinamiento político en una escuela de Formosa

Diputadas provinciales de la UCR de Formosa denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento político en una escuela primaria de Gran Guardia, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una delegada zonal educativa vincula la entrega de guardapolvos, útiles, zapatillas y el servicio de comedor con una decisión del gobernador Gildo Insfrán.

Leé también Quién ganó en el ciclo especial de educación que hizo Iván de Pineda por Olga
quien gano en el ciclo especial de educacion que hizo ivan de pineda por olga

Las legisladoras Agostina Villaggi, presidenta de la UCR de Formosa, y Carla Zaiser también cuestionaron otro tramo de la intervención de la funcionaria, en el que se refiere al suicidio y a la salud mental frente a los alumnos.

A partir de las imágenes, ambas anunciaron que pedirán la intervención del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa y adelantaron la presentación de acciones legales.

Qué dice la delegada educativa en el video

En las imágenes difundidas por Villaggi en X y por Zaiser en Instagram aparece Gladys González, quien se presenta ante los alumnos como delegada zonal. Durante el intercambio con los chicos, la funcionaria pregunta quién les entregó los guardapolvos. Ante las distintas respuestas, insiste: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?”.

Los alumnos responden: “Gildo Insfrán”.

En otro momento de la grabación, González menciona también las zapatillas, los útiles, la leche y la comida que reciben los estudiantes. “Eso es una decisión política del señor gobernador”, afirma la delegada, según se escucha en el video difundido por las legisladoras.

En otra de las intervenciones, González les señala a los docentes que deberían trabajar sobre las respuestas de los alumnos cuando no logran identificar al gobernador.

La denuncia de las diputadas de la UCR

Villaggi sostuvo que los elementos mencionados durante la charla son financiados por el Estado y no por un funcionario en particular. “A nuestro criterio, es propaganda política ante niños”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

En la misma publicación, cuestionó también la expresión utilizada por González cuando habló de “trabajar con los docentes”.

En el video que compartió, Villaggi afirmó: “Siempre lo niegan, pero este video es la muestra cabal de que Gildo Insfrán utiliza las escuelas para adoctrinar y hacer propaganda política”.

Por su parte, Zaiser publicó otro fragmento en Instagram y cuestionó que se les remarcara a los alumnos que los beneficios escolares eran posibles gracias al gobernador.

La diputada calificó esa situación como una “barbaridad” y sostuvo que los recursos destinados al sistema educativo “los pagamos con nuestros impuestos”.

Las legisladoras plantearon así que la entrega de materiales y servicios escolares no debería presentarse ante los alumnos como un beneficio personal del gobernador.

El otro punto que cuestionaron: cómo se habló del suicidio

Además de la referencia a Insfrán, las diputadas cuestionaron otro momento de la charla frente a los alumnos. En un fragmento difundido por Zaiser, González habla sobre la formación integral de los estudiantes y menciona cuestiones vinculadas con el bienestar físico y emocional.

En ese contexto, se refiere a una campaña de concientización sobre el suicidio y señala que existen especialistas para quienes atraviesan problemas de salud mental o depresión. La funcionaria también expresa que “la muerte no es la solución” y plantea la necesidad de valorar la vida.

El modo en que fue abordado el tema generó otro cuestionamiento por parte de Zaiser, quien sostuvo: “No puede dirigirse a los niños de esa manera”.

La legisladora también planteó la necesidad de que los docentes cuenten con capacitación específica para abordar situaciones relacionadas con el suicidio y la salud mental dentro del ámbito escolar.

En pocas palabras

  • Adoctrinamiento político: Denuncian a delegada educativa de Formosa por vincular beneficios escolares con el gobernador Gildo Insfrán.
  • Salud mental: Cuestionan la forma en que se abordó el suicidio ante alumnos de primaria.
  • Acciones legales: Diputadas de la UCR presentarán denuncias ante autoridades educativas y judiciales.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Formosa Noticias A24
Notas relacionadas
Educación decreta cierre total de escuelas en todo el país este viernes 19 de junio
Pruebas PISA 2025: la Argentina volvió a caer en el ranking de educación de Latinoamérica
Manuel Adorni explicó ante la Justicia el origen de su patrimonio: el efecto Bitcoin

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar