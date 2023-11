Vilma Ibarra: "Es gravísimo escuchar a Javier Milei, porque pone en riesgo las reglas de la democracia"

“Tiene planes para 30 años y si pierde en cuatro puede no reconocer el resultado, por eso pone en riesgo el sistema democrático. Si puede plantarse en esa postura puede generar violencia política, como hacía muchas décadas que no se veía, diciendo ´ratas, zurdos asquerosos´ y otras barbaridades a los que piensan diferente”, argumentó.

También, amplió su perspectiva al decir: “Estas escenas de violencia política también pasó en Brasil con Jair Bolsonaro y hacen cualquier cosa en nombre de la libertad. No hay denuncias reales ante la justicia, pero hay una decisión política de oscurecer los resultados en caso de perder, pero al final del día la democracia tiene autoridades firmes”.

“En la Argentina no hay fraude y nos lleva a discutir la venta de órganos, la coparticipación y otros temas que distraen a la gente. Este sistema electoral no está en crisis y funciona bien, viven con intencionalidad de lastimar el sistema y generar debates que no tenemos y habilitan el insulto para discutir y ponen en duda que hubo desaparecidos y terrorismo de estado”, amplío Vilma Ibarra.

Para Vilma Ibarra Javier Milei apunta a generar violencia política

En tanto, puso en contexto al balotaje: “Por eso esta es una elección crucial, Milei plantea que la democracia es peligrosa porque eligen las mayorías. Es peligroso, no se pueden discutir temas básicos de la democracia. Este sistema electoral funcional, pero el titular de la Libertad Avanza intenta lastimar la democracia, es una intencionalidad de legitimar su derrota”.

“No sabemos cómo van a ser los resultados, es posible que gane Sergio Massa por mucha diferencia, pero que al pueblo lo valide las instituciones y el funcionamiento de la justicia electoral. Es gente que está hace años, todos han ganado o perdido, no hay que poner en juego a la democracia”.