Wado De Pedro profundiza su estrategia electoral y busca llegar a sectores enfrentados al kirchnerismo

Con el traje de precandidato del kirchnerismo hizo dos recorridas esta semana: primero en la fiesta de la Vendimia de Mendoza; luego en la Expoagro en San Nicolás. De Pedro repitió el discurso que apunta a terminar con el relato y los prejuicios ideológicos que sobre la relación del kirchnerismo con el sector agropecuario y pidió reconstruir esa relación en base a "un modelo productivo federal".

En su entorno replicaron las críticas que desde algunos sectores internos propinaron por haberse sentado en la misma mesa en la cena de Expoagro, la mayor exposición del campo, con Jorge Rendo, el CEO del Grupo Clarín, uno de los organizadores del evento e integrante de la mesa judicial que denuncia el kirchnerismo

"Como ministro del Interior vengo y trabajamos como gobierno por una Argentina federal con arraigo", dijo el ministro que responde a Cristina Kirchner.

"Uno sabe que la realidad de los pueblos está totalmente vinculada a la producción. No es lo mismo un campo en la Patagonia que en la zona núcleo" y apuntó contra "determinadas discusiones demasiadas ideologizadas no generen una falsa división que no la hay" entre gobierno y el sector agropecuario.

De Pedro insistió que dijo que "el campo es parte esencial de la identidad de los argentinos, el desarrollo de nuestro país es ver como podemos abastecer a los argentinos y exportar, sin falsas dicotomías".

"El desafío es volver a unir al peronismo con el campo", agregó.

La interna entre Alberto y Cristina al rojo vivo

Vialidad: Alberto Fernández volvió a respaldar a Cristina Kirchner tras su último descargo.jpg Alberto Fernández convocó a una mesa política del Frente de Todos para descomprimir la interna (Foto: Télam).

Mientras, la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se profundizó con las críticas elípticas de las últimas horas de la vicepresidenta a los "off" de récord que hace el presidente a periodistas prometiendo poner "fin al kirchnerismo" si compite en las PASO, desde la Casa Rosada prefirieron no responder.

En un clima de total hermetismo, el presidente Alberto Fernández continuaba este miércoles con su agenda habitual de actos junto a ministros, esta vez en el salón de las Mujeres, en el primer piso de la Casa Rosada, en el Día Internacional de los Derechos dela Mujer, para impulsar el Programa Constructoras, junto a las ministras Ayelén Mazzina, Raquel “Kelly” Olmos, Victoria Tolosa Paz y el ministro Gabriel Katopodis.