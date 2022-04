Por su viaje al Caribe en plena ola de crímenes, echaron al secretario de Seguridad de Santa Fe

Según especificó el diario La Capital de la provincia, la salida de Bortolozzi se da luego de que se conociera que el funcionario estuvo hasta ayer de viaje en el exterior por motivos no vinculados a su labor gubernamental. Quien fuera número dos de la cartera de Seguridad en la provincia de Santa Fe visitó Panamá y Nicaragua, pero no por su rol en el Ejecutivo santafesino sino por el cargo que desempeña hace varios años en el Club de Leones.

Polémica en el Ministerio de Seguridad en Santa Fe: ¿qué desencadenó el pedido de renuncia?

El ahora ex secretario había comunicado que saldría de viaje por tres días. Pero la estadía de Bortolozzi en centroamérica se prolongó hasta este martes. Ese viaje por motivos no vinculados a su función causó malestar incluso dentro del propio gobierno. Sin embargo, Bortolozzi dijo este miércoles que no se arrepentía de haber salido del país y aseguró que el gobernador Omar Perotti estaba al tanto de su actividad en Centroamérica.

cmioneta-policial-santa-fe-generica-1.jpg Santa Fe: polémica por un viaje del secretario de Seguridad de la provincia al Caribe. (Foto: archivo)

¿Qué dijo el secretario de seguridad envuelto en la polémica?

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8 poco antes de que se conociera la decisión oficial de pedirle la renuncia, Bortolozzi hizo un racconto de su situación. Dijo que llegó a Argentina ayer martes a las 6 de la mañana tal como le había anticipado al gobernador. "Por actividades en el Club de Leones, estuve en Panamá del 7 al 10 de abril y en Nicaragua, entre el 21 al 25 abril. Este último viaje fue el que generó zozobra. Le avisé al gobernador que viajaba del jueves al martes, incluso le envié fotos. Ahora, con el correo electrónico y el whatsapp uno está al tanto de lo que ocurrió en La Ribera, de los cambios en la Unidad Regional II, etc", sostuvo.