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Explotó todo: el video que difundió la mamá de Daniela Celis con una dura denuncia contra Thiago Medina

La mamá de Daniela Celis publicó video contundente para realizar una fuerte acusación contra Thiago Medina. ¡Mirá!

14 may 2026, 17:31
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Explotó todo: el video que difundió de la mamá de Daniela Celis con una dura denuncia contra Thiago Medina.
Explotó todo: el video que difundió de la mamá de Daniela Celis con una dura denuncia contra Thiago Medina.

Explotó todo: el video que difundió de la mamá de Daniela Celis con una dura denuncia contra Thiago Medina.

En las últimas horas explotó todo entre Daniela Celis y Thiago Medina. Todo se generó porque Silvia, la mamá de la ex participante de Gran Hermano, publicó un video en sus historias de Instagram apuntando directamente contra el padre de sus nietas y encendió las redes sociales.

En el video, Silvia fue contundente y sin filtros. "Le digo que no es hora de ir a plaza. 18 y 30, nublado, frío. Y se las lleva igual... ¿qué opinan? ¿O soy yo la equivocada?", escribió sobre las imágenes, dejando en claro su malestar con la actitud de Thiago, a quien acusó implícitamente de no respetar los horarios ni las condiciones climáticas al momento de llevarse a las nenas.

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La publicación no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Ante el revuelo por la grabación y el mensaje contra Thiago, la mamá de Daniela finalmente lo eliminó.

Muchos usuarios salieron a respaldar a Silvia, mientras que otros cuestionaron que el conflicto se ventile de esa manera en redes. Por ahora, ni Daniela ni Thiago se pronunciaron sobre la denuncia de la mamá de la ex GH.

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¿Qué dijo Daniela Celis sobre los atributos de Thiago Medina?

El conflicto entre Daniela Celis y Thiago Medina no es nuevo. En marzo de este año, la ex GH visitó el streaming de Martín Cirio junto a Julieta Poggio y soltó una confesión que hizo explotar las redes. Sin filtros y entre risas, habló abiertamente sobre la intimidad con el padre de sus hijas: "Amo la pi…, no podría vivir sin una. Me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena y me cuesta soltar. ¿Dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?", lanzó, dejando a Poggio sin palabras.

Las declaraciones se viralizaron al instante y la reacción de Thiago no tardó en llegar. Desde la casa que todavía comparten, el ex hermanito grabó un descargo en sus redes cuestionando el doble estándar: "Si una mujer habla de la pi... está todo bien, pero si un hombre habla de la con... es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan. Me parece que estamos mal ahí", disparó con evidente molestia.

Ante el revuelo, Daniela salió a hacer un mea culpa público pero no pudo evitar contradecirse. "La cagué. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie", reconoció. Sin embargo, en el mismo video terminó reafirmando todo lo que había dicho: "Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien". Una aclaración que, lejos de cerrar el tema, lo mantuvo vivo varios días más.

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