Explotó todo: el video que difundió la mamá de Daniela Celis con una dura denuncia contra Thiago Medina

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¿Qué dijo Daniela Celis sobre los atributos de Thiago Medina?

El conflicto entre Daniela Celis y Thiago Medina no es nuevo. En marzo de este año, la ex GH visitó el streaming de Martín Cirio junto a Julieta Poggio y soltó una confesión que hizo explotar las redes. Sin filtros y entre risas, habló abiertamente sobre la intimidad con el padre de sus hijas: "Amo la pi…, no podría vivir sin una. Me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena y me cuesta soltar. ¿Dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?", lanzó, dejando a Poggio sin palabras.

Las declaraciones se viralizaron al instante y la reacción de Thiago no tardó en llegar. Desde la casa que todavía comparten, el ex hermanito grabó un descargo en sus redes cuestionando el doble estándar: "Si una mujer habla de la pi... está todo bien, pero si un hombre habla de la con... es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan. Me parece que estamos mal ahí", disparó con evidente molestia.

Ante el revuelo, Daniela salió a hacer un mea culpa público pero no pudo evitar contradecirse. "La cagué. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie", reconoció. Sin embargo, en el mismo video terminó reafirmando todo lo que había dicho: "Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien". Una aclaración que, lejos de cerrar el tema, lo mantuvo vivo varios días más.