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Conmebol rechazó el pedido de River por Beltrán: ¿Quién lo reemplazará ante Bragantino?

Conmebol no hizo lugar al reclamo de la dirigencia de River para remover la expulsión del arquero. De esta manera, Santiago Beltrán quedará fuera del choque crucial ante Bragantino.

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Conmebol rechazó el pedido de River por Beltrán: ¿Quién lo reemplazará ante Bragantino?

El "hombre del momento" en Núñez deberá esperar. Pese a las gestiones que realizó la dirigencia de River Plate para contar con su nueva joya en el plano internacional, Conmebol rechazó formalmente la apelación por la expulsión de Santiago Beltrán. Este hecho ratifica que el arquero de 20 años está suspendido y no podrá ser de la partida en el encuentro del próximo miércoles ante Bragantino por la Copa Sudamericana.

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El máximo ente del fútbol sudamericano analizó el descargo del club argentino pero consideró correcta la decisión del árbitro Derlis López, quien expulsó a Beltrán en el reciente y accidentado partido frente a Carabobo en Venezuela. Aquel encuentro quedó en el recuerdo no solo por la roja al juvenil, sino porque el equipo terminó ganando con el defensor Matías Viña improvisado como arquero y un gol agónico de Maximiliano Salas.

Por qué Conmebol no le quitó la tarjeta roja a Santiago Beltrán

La ilusión de River por revertir el fallo se basaba en un argumento reglamentario. Beltrán fue expulsado tras salir del área a cinco minutos del final para cortar un ataque de Joshuan Berríos, acción que el VAR revisó y el juez interpretó como una “ocasión manifiesta de gol”.

En su apelación, la directiva de River utilizó tres antecedentes internacionales —incluyendo el reciente caso de Gonzalo Plata— para sostener que Beltrán no era el último hombre en el momento de la infracción. Sin embargo, las autoridades de Conmebol ratificaron la postura arbitral, entendiendo que la sanción aplicada en campo fue adecuada, lo que deja al arquero fuera de la penúltima fecha de la fase de grupos.

¿Quién reemplazará a Santiago Beltrán contra Bragantino?

La baja de Beltrán marca el escenario para un retorno de peso: Franco Armani volverá a ocupar el arco del Monumental. El capitán e ídolo millonario ya se encuentra recuperado de una fibrosis en el tendón de Aquiles, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante un tiempo prolongado.

Armani ya dio señales de estar listo al integrar el banco de suplentes en el último partido ante Gimnasia. No obstante, su vuelta se da en un contexto particular: el último partido oficial del campeón del mundo fue el 22 de febrero de este año, cuando atajó solo 45 minutos en la derrota ante Vélez. Con apenas un tiempo jugado en casi seis meses, el "Pulpo" tendrá la responsabilidad de custodiar los tres palos en un duelo clave de Sudamericana.

Quién es el arquero titular de River para Eduardo Coudet

Aunque el regreso de Armani genera expectativa por su trayectoria, la actualidad indica que la pelea por el puesto está más viva que nunca. La reciente convocatoria para el partido contra el "Lobo", donde Eduardo Coudet tuvo a ambos arqueros disponibles pero mantuvo a Beltrán como titular, demostró que el juvenil se ganó el puesto en la consideración del DT.

La suspensión de Beltrán le otorga a Armani una oportunidad de oro para recuperar ritmo y demostrar su vigencia, pero el "Chacho" parece haber encontrado en el joven de 20 años una seguridad que hoy lo coloca un escalón por encima en la rotación habitual. Por ahora, el miércoles en el Monumental, la experiencia de Armani será la encargada de buscar la clasificación.

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