Terminó la era Baradel luego de 20 años: la conducción de SUTEBA cambió tras las elecciones

baradel-kicillof.jpg Terminó la era Baradel luego de 20 años.

En esa línea, la flamante secretaria general aseguró que continuarán reclamando por mejoras salariales y mejores condiciones laborales para los docentes bonaerenses. Además, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y apuntó contra el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei en materia educativa.

“Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender, enfrentando el ajuste del Gobierno de Milei contra la Educación”, sostuvo.

El desarrollo de las elecciones en SUTEBA

Torre también destacó el desarrollo de las elecciones internas y remarcó que se trató de “un ejercicio de democracia sindical” que caracteriza a SUTEBA desde sus inicios. Asimismo, agradeció la participación de los docentes en los comicios.

Desde el gremio señalaron que los trabajadores de la educación participaron “fortalecidos en unidad y democracia sindical” y eligieron a sus representantes para los próximos cuatro años.

“Como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los docentes y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha”, concluyó el comunicado del sindicato.