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Ganó el oficialismo

Terminó la era Baradel luego de 20 años: la conducción de SUTEBA cambió tras las elecciones

María Laura Torre fue electa como secretaria general de los trabajadores de la Educación de Buenos Aires. El mandatario saliente no participó de los comicios.

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María Laura Torre

María Laura Torre, nueva secretaria general del gremio que condujo Baradel durtante 20 años.Foto: SUTEBA

Después de dos décadas al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel dejó la conducción del gremio docente bonaerense. La nueva secretaria general será María Laura Torre, quien encabezó la lista oficialista Celeste Violeta y se impuso con un amplio respaldo en las elecciones internas.

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La dirigente estará acompañada por Mariana Cattaneo y Silvia Almazán en las secretarías adjuntas. Según informó el sindicato, la lista oficial obtuvo el 76% de los votos y logró imponerse sobre las listas Multicolor y Azul y Blanca en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Con este resultado, el oficialismo sindical retuvo la conducción de SUTEBA y abrió una nueva etapa tras la histórica gestión de Baradel, uno de los dirigentes gremiales más influyentes del ámbito educativo argentino en los últimos años.

Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la Educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela”, afirmó Torre luego de conocerse los resultados.

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Terminó la era Baradel luego de 20 años.

Terminó la era Baradel luego de 20 años.

En esa línea, la flamante secretaria general aseguró que continuarán reclamando por mejoras salariales y mejores condiciones laborales para los docentes bonaerenses. Además, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y apuntó contra el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei en materia educativa.

Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender, enfrentando el ajuste del Gobierno de Milei contra la Educación”, sostuvo.

El desarrollo de las elecciones en SUTEBA

Torre también destacó el desarrollo de las elecciones internas y remarcó que se trató de “un ejercicio de democracia sindical” que caracteriza a SUTEBA desde sus inicios. Asimismo, agradeció la participación de los docentes en los comicios.

Desde el gremio señalaron que los trabajadores de la educación participaron “fortalecidos en unidad y democracia sindical” y eligieron a sus representantes para los próximos cuatro años.

Como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los docentes y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha”, concluyó el comunicado del sindicato.

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