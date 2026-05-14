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DATO DEL INDEC

"Retornando a la normalidad": el mensaje de Milei y Caputo para celebrar el dato de inflación de abril

El Gobierno salió a festejar en redes la baja en el índice de inflación de abril, medido por el INDEC. Milei advirtió que estamos "retornando a la normalidad pese a los intentos golpistas".

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Javier Milei y el ministro de Economía

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron que el IPC de abril bajó al 2,5 % y la inflación "está  retornando a la normalidad. (Foto: Archivo). 

El presidente Javier Milei festejó en redes junto al ministro de Economía, Luis Caputo, la baja por primera vez en diez meses del índice de inflación, que según la medición informada por el INDEC para el mes de abril, descendió al 2,6 %, después del pico de marzo cuando había alcanzado el 3,4 %.

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"La inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses", destacó en un mensaje publicado por el ministro de Economía, Luis Caputo en la red X, en el que como cada mes, el funcionario explicó las distintas variables de los precios en el mes.

El presidente Milei celebró el mensaje de Caputo en su cuenta en X y agregó: "Retornando a la normalidad: A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del circulo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente".

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La inflación según el análisis del Ministerio de Economía

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Según el informe, dado a conocer por el ministro Luis toto Caputo, "la variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre".

En tanto, sostiene que "si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".

Caputo indicó además, que "la variación interanual del nivel general fue de 32,4%", con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente.

En cuanto al índice de precios al consumidor el ministro destacó que "la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que es relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, "la más baja desde agosto del año pasado".

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual, agregó el ministro de Economía.

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