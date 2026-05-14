"Retornando a la normalidad": el mensaje de Milei y Caputo para celebrar el dato de inflación de abril

La inflación según el análisis del Ministerio de Economía

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Según el informe, dado a conocer por el ministro Luis toto Caputo, "la variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre".

En tanto, sostiene que "si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".

Caputo indicó además, que "la variación interanual del nivel general fue de 32,4%", con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente.

En cuanto al índice de precios al consumidor el ministro destacó que "la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que es relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, "la más baja desde agosto del año pasado".

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual, agregó el ministro de Economía.