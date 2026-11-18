Haber mensual actualizado: $453.929,95.

Segunda cuota del aguinaldo (50% del mejor haber del semestre): $226.964,98.

Subtotal sin refuerzo (haber + medio aguinaldo): $680.894,93.

Bono extraordinario previsional (sujeto a confirmación oficial): $70.000,00.

Total consolidado con bono completo: $750.894,93.

Es importante señalar que el refuerzo extraordinario de $70.000 no tiene carácter remunerativo, motivo por el cual no se computa dentro de la base de cálculo del medio aguinaldo.

AUH de ANSES en diciembre: confirman el aumento por hijo

¿Qué beneficiarios sí reciben el Sueldo Anual Complementario?

El depósito del medio aguinaldo se realiza de forma automática, sin necesidad de gestiones ni trámites previos, en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se acredita la prestación principal. Los universos alcanzados son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

Titulares de Pensiones Graciables y ex combatientes de Malvinas liquidados por ANSES.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre según la terminación de DNI?

El esquema de acreditaciones dispuesto por el organismo previsional concentra los pagos tras el feriado nacional del martes 8 de diciembre, dividiendo las fechas según el grupo de prestación y el último dígito del documento:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: