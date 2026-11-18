-
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: haber mensual de $317.658 + $158.829 de aguinaldo + $70.000 de bono = $546.487 totales.
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber mensual de $363.037 + $181.519 de aguinaldo + $70.000 de bono = $614.556 totales.
-
PNC para Madres de 7 hijos o más: haber mensual de $453.797 + $226.898 de aguinaldo + $70.000 de bono = $750.695 totales.
-
Jubilación máxima del SIPA: haber mensual de $3.053.622 + $1.526.811 de aguinaldo (sin bono extraordinario) = $4.580.433 brutos totales.
¿Cómo se calcula la segunda cuota del aguinaldo de ANSES?
El Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Dado que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente por inflación, el haber más elevado del semestre coincide con la liquidación de diciembre, lo que determina directamente el importe final del medio aguinaldo.
La acreditación es completamente automática en la cuenta bancaria habitual donde cada beneficiario percibe su prestación mensual, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni inscripciones digitales previas ante el organismo.
¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre según la terminación de DNI?
ANSES concentro el calendario de pagos entre el 9 y el 23 de diciembre de 2026 para garantizar que todos los titulares dispongan de sus fondos antes de Nochebuena. En cada fecha asignada se deposita de forma conjunta el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono correspondiente.
Pensiones No Contributivas (PNC):
-
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.
-
DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.
-
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:
-
DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
-
DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.
-
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
-
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
-
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
-
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
-
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
-
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
-
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
-
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.