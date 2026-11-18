Qué sucede con las hormigas después del apareamiento

Una vez que se produce la reproducción, los machos mueren al poco tiempo, mientras que las hembras fecundadas aterrizan y buscan un lugar adecuado para comenzar una nueva colonia.

Las futuras reinas se desprenden de sus alas, buscan refugio en el suelo y construyen una pequeña cámara subterránea, donde comienzan a poner sus primeros huevos. De esta manera, pueden dar origen a un nuevo hormiguero.

Este comportamiento permite que las colonias se expandan hacia otros sectores y forma parte del ciclo natural de la especie.

¿Las hormigas voladoras son peligrosas?

Una de las principales dudas que genera esta aparición masiva es si estos insectos pueden transmitir enfermedades o representar algún riesgo para la salud.

De acuerdo con la explicación de Calcaterra, las hormigas voladoras no representan un peligro sanitario para las personas. Su presencia no tiene relación con enfermedades como el dengue ni debe confundirse con una invasión de insectos transmisores de virus.

Aunque pueden resultar molestas cuando se acumulan en ventanas, paredes, jardines o alrededor de las luces, su aparición es temporal y está vinculada con el proceso reproductivo.

En cambio, las hormigas cortadoras sí pueden ocasionar problemas en determinados ámbitos productivos. En jardines, cultivos, viñedos y forestaciones, sus colonias pueden afectar la vegetación debido a la cantidad de hojas que recolectan para alimentar el hongo del que se nutren.

Hasta cuándo puede durar la invasión de hormigas voladoras

Cada vuelo nupcial puede durar algunas horas o extenderse durante uno o varios días, según las condiciones ambientales.

Sin embargo, esto no significa que el fenómeno desaparezca (OTRA PALABRA POR DESAPAREZCA PORQUE DESPUÉS PONES APARICION) definitivamente después de una primera aparición. Durante la primavera y el comienzo del verano pueden producirse nuevos vuelos reproductivos, especialmente después de las lluvias y cuando se presentan condiciones favorables de humedad y temperatura.

Por lo tanto, aunque las concentraciones que se observan actualmente en el AMBA deberían disminuir una vez que termine cada episodio, es posible que vuelvan a aparecer enjambres durante las próximas semanas.

"Nosotros estamos en América no más de 20 mil años nada más, tenemos que aprender a convivir con ellas", concluyó el biólogo..