Montos y aumentos de la AUH

Con la suba del 1,93%, el haber bruto de la AUH para noviembre se ubicará en $159.611. Para los titulares con hijos que presenten discapacidad, el monto bruto será de $519.704. Cabe recordar que el organismo liquida el 80% del haber mensualmente, mientras que el 20% restante se acredita una vez verificados los controles de salud y educación.

Así, los haberes netos para quienes tienen hijos con discapacidad serán de $415.763,20, y para el resto de los titulares con hijos de hasta 17 años, el monto neto ascenderá a $127.688,80.

Calendario de pagos y cómo consultar

La Prestación Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha que la asignación principal, sin necesidad de trámites adicionales. Para consultar las fechas de cobro y los montos exactos, los beneficiarios pueden acceder a Mi ANSES, ingresando su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y dirigirse a la sección Hijos > Mis Asignaciones. Es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares.

El calendario de pagos para noviembre de 2026 para la asignación, según la terminación del DNI, es el siguiente: DNI terminados en 0 (11 de noviembre), en 1 (12 de noviembre), en 2 (13 de noviembre), en 3 (16 de noviembre), en 4 (17 de noviembre), en 5 (18 de noviembre), en 6 (19 de noviembre), en 7 (20 de noviembre), en 8 (24 de noviembre) y en 9 (25 de noviembre).