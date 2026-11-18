La ANSES aplicará un incremento del 1,93% a los haberes de la Asignación Universal por Hijo correspondientes a noviembre, según informó el organismo.
La ANSES confirmó un pago adicional de hasta 149.425 pesos para los titulares de la AUH durante noviembre, sumado al incremento mensual.
La ANSES aplicará un incremento del 1,93% a los haberes de la Asignación Universal por Hijo correspondientes a noviembre, según informó el organismo.
Este porcentaje se desprende del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Además del aumento salarial, los titulares podrán recibir un pago extra de hasta $149.425.
Este monto adicional corresponde a la Prestación Alimentar, un beneficio que se acredita automáticamente y que no sufre actualizaciones mensuales.
El importe de la Prestación Alimentar varía según la cantidad de hijos a cargo. Para familias con un solo hijo, el monto es de $72.250; con dos hijos, alcanza los $113.299; y para quienes tienen tres o más hijos, el beneficio llega a $149.425.
Con la suba del 1,93%, el haber bruto de la AUH para noviembre se ubicará en $159.611. Para los titulares con hijos que presenten discapacidad, el monto bruto será de $519.704. Cabe recordar que el organismo liquida el 80% del haber mensualmente, mientras que el 20% restante se acredita una vez verificados los controles de salud y educación.
Así, los haberes netos para quienes tienen hijos con discapacidad serán de $415.763,20, y para el resto de los titulares con hijos de hasta 17 años, el monto neto ascenderá a $127.688,80.
La Prestación Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha que la asignación principal, sin necesidad de trámites adicionales. Para consultar las fechas de cobro y los montos exactos, los beneficiarios pueden acceder a Mi ANSES, ingresando su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y dirigirse a la sección Hijos > Mis Asignaciones. Es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares.
El calendario de pagos para noviembre de 2026 para la asignación, según la terminación del DNI, es el siguiente: DNI terminados en 0 (11 de noviembre), en 1 (12 de noviembre), en 2 (13 de noviembre), en 3 (16 de noviembre), en 4 (17 de noviembre), en 5 (18 de noviembre), en 6 (19 de noviembre), en 7 (20 de noviembre), en 8 (24 de noviembre) y en 9 (25 de noviembre).