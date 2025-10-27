ANSES actualiza los haberes de jubilados con un nuevo aumento mensual

Qué bonos y refuerzos seguirán vigentes
Además del aumento, ANSES continuará abonando el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. Este refuerzo es acumulativo y se acredita junto con el pago habitual, sin necesidad de trámite.
El organismo recordó que los beneficiarios pueden consultar el detalle de los pagos y los montos actualizados ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: fechas de pago
ANSES confirmó aumento y adelantó el pago para JUBILADOS en NOVIEMBRE 2025
- Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
- Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
- Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
- Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
- Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
- Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
- Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
- Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
- Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
- Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.
Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo: fechas de pago
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.