Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES actualiza los haberes de jubilados con un nuevo aumento mensual

ANSES confirmó un aumento para jubilados y pensionados en su próxima actualización de haberes. Enterate cuánto se cobrará, cómo se calcula y desde cuándo impactará la suba en los pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó una nueva actualización en los haberes de los jubilados que se aplicará en la próxima liquidación mensual. El incremento responde a la movilidad establecida por decreto y se calcula en función de la inflación informada por el INDEC.

El ajuste impactará de manera directa en los ingresos de los jubilados y pensionados del sistema general. Además, se mantendrán los bonos de refuerzo destinados a los haberes mínimos, con el objetivo de acompañar la suba de precios y preservar el poder adquisitivo.

¿De cuánto será el aumento de jubilados confirmado por ANSES?

De acuerdo con la actualización publicada por ANSES, los haberes tendrán un incremento del 2,08%. Este porcentaje surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, aplicado según el esquema de movilidad mensual previsto en el Decreto 274/2024.

Con este ajuste, la jubilación mínima alcanzará los $333.085,39, sin incluir los bonos adicionales que se suman de manera automática para los beneficiarios que perciben el haber más bajo.

Qué bonos y refuerzos seguirán vigentes

Además del aumento, ANSES continuará abonando el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. Este refuerzo es acumulativo y se acredita junto con el pago habitual, sin necesidad de trámite.

El organismo recordó que los beneficiarios pueden consultar el detalle de los pagos y los montos actualizados ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: fechas de pago

  • Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo: fechas de pago

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.
