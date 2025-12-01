En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
buenas noticias

ANSES aplica un aumento a JUBILADOS en diciembre: cuándo y cuánto se cobra

ANSES modificó los requisitos que determinarán el cobro del bono extraordinario de diciembre. Las nuevas condiciones afectan montos, límites y acceso al refuerzo, con cifras clave que reordenan quién recibe el beneficio completo.

El primer tramo del informe detalla cómo ANSES, en un mes donde también influye la AUH y los pagos especiales, ajustó los requisitos que definirán el acceso al bono en diciembre. Las nuevas cifras incluyen topes actualizados y valores que superan los $273.000, lo que cambia el alcance de los refuerzos.

El organismo previsional confirmó que diciembre tendrá una de las liquidaciones más altas del año, impulsada por el aumento del 2,34%, el bono extraordinario y el aguinaldo. Sin embargo, la actualización del tope para recibir el bono total redefine quién accede al beneficio y quién solo cobrará un proporcional.

La nueva estructura de ingresos afecta principalmente a jubilados y pensionados que dependen de los valores de la mínima para determinar si podrán alcanzar el monto completo del refuerzo de fin de año. El ajuste introduce diferencias importantes entre grupos de beneficiarios.

¿Cuál es el nuevo tope de ingresos que definió ANSES para diciembre?

Jubilados_bono
ANSES aplica un aumento a JUBILADOS en diciembre: cuándo y cuánto se cobra

El valor clave para acceder al refuerzo será la jubilación mínima, que en diciembre queda en $340.879,59, cifra que se vuelve el parámetro central para determinar el monto del bono. El total con el bono completo asciende a $410.879,59, y sumado al aguinaldo alcanza $581.319,38.

A partir de este número se establece el límite que define si un beneficiario recibirá el bono total, proporcional o ningún refuerzo.

¿Quiénes accederán al bono total y quiénes solo cobrarán un proporcional?

Los jubilados con haberes iguales a la mínima recibirán el bono completo de $70.000.

Quienes perciban ingresos entre $340.879,59 y $410.879,59 obtendrán un monto proporcional que cubre la diferencia hasta alcanzar el total previsto.

Ejemplo: un haber de $380.000 recibirá solo el complemento necesario para llegar a $410.879,59.

Superar ese límite implica quedar fuera del beneficio extraordinario.

¿Cuáles son los montos finales que ANSES pagará en diciembre?

ANSES confirmó los importes que se liquidarán según cada categoría:

  • PUAM: $479.055,50

  • PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

  • Madres de 7 hijos: $581.319,38

  • Jubilación máxima: $3.440.695,38 (sin bono)

Estas cifras incluyen el impacto combinado entre el aumento, el bono y el aguinaldo, lo que convierte a diciembre en un mes clave para los ingresos previsionales.

¿Cómo queda el calendario de pagos de ANSES para diciembre 2025?

Los pagos comenzarán el 9 de diciembre, con cronogramas diferenciados según el monto del haber:

Jubilaciones mínimas

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

