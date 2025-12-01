ANSES aplica un aumento a JUBILADOS en diciembre: cuándo y cuánto se cobra

A partir de este número se establece el límite que define si un beneficiario recibirá el bono total, proporcional o ningún refuerzo.
¿Quiénes accederán al bono total y quiénes solo cobrarán un proporcional?
Los jubilados con haberes iguales a la mínima recibirán el bono completo de $70.000.
Quienes perciban ingresos entre $340.879,59 y $410.879,59 obtendrán un monto proporcional que cubre la diferencia hasta alcanzar el total previsto.
Ejemplo: un haber de $380.000 recibirá solo el complemento necesario para llegar a $410.879,59.
Superar ese límite implica quedar fuera del beneficio extraordinario.
¿Cuáles son los montos finales que ANSES pagará en diciembre?
ANSES confirmó los importes que se liquidarán según cada categoría:
-
PUAM: $479.055,50
-
PNC por invalidez o vejez: $427.923,56
-
Madres de 7 hijos: $581.319,38
-
Jubilación máxima: $3.440.695,38 (sin bono)
Estas cifras incluyen el impacto combinado entre el aumento, el bono y el aguinaldo, lo que convierte a diciembre en un mes clave para los ingresos previsionales.
¿Cómo queda el calendario de pagos de ANSES para diciembre 2025?
Los pagos comenzarán el 9 de diciembre, con cronogramas diferenciados según el monto del haber:
Jubilaciones mínimas
-
DNI 0: 9 de diciembre
-
DNI 1: 10 de diciembre
-
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
-
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
-
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
-
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones que superan la mínima
-
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
-
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
-
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
-
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
-
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
-
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
-
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
-
DNI 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre