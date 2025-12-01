ANSES aplica un aumento a JUBILADOS en diciembre: cuándo y cuánto se cobra

A partir de este número se establece el límite que define si un beneficiario recibirá el bono total, proporcional o ningún refuerzo.

¿Quiénes accederán al bono total y quiénes solo cobrarán un proporcional?

Los jubilados con haberes iguales a la mínima recibirán el bono completo de $70.000.

Quienes perciban ingresos entre $340.879,59 y $410.879,59 obtendrán un monto proporcional que cubre la diferencia hasta alcanzar el total previsto.

Ejemplo: un haber de $380.000 recibirá solo el complemento necesario para llegar a $410.879,59.

Superar ese límite implica quedar fuera del beneficio extraordinario.

¿Cuáles son los montos finales que ANSES pagará en diciembre?

ANSES confirmó los importes que se liquidarán según cada categoría:

PUAM: $479.055,50

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

Madres de 7 hijos: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38 (sin bono)

Estas cifras incluyen el impacto combinado entre el aumento, el bono y el aguinaldo, lo que convierte a diciembre en un mes clave para los ingresos previsionales.

¿Cómo queda el calendario de pagos de ANSES para diciembre 2025?

Los pagos comenzarán el 9 de diciembre, con cronogramas diferenciados según el monto del haber:

Jubilaciones mínimas

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones que superan la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)