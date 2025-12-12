En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Ayuda escolar
IMPORTANTE

ANSES Ayuda Escolar 2026: habrá nuevo ajuste por hijo escolarizado

La Ayuda Escolar 2026 de ANSES tendrá una actualización confirmada y un nuevo monto que impactará en titulares de AUH y SUAF. El organismo definirá los cambios finales antes del inicio del ciclo lectivo y la cifra resultante superará el valor previo.

La Ayuda Escolar 2026 de ANSES será una de las prestaciones más relevantes para las familias que reciben AUH y SUAF, ya que el organismo aplicará una actualización sobre el monto que en 2025 se mantuvo en $85.000. El beneficio volverá a pagarse por cada hijo escolarizado.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 próximo, ANSES confirmó que la asignación tendrá un ajuste anual según la movilidad correspondiente a las Asignaciones Familiares. La resolución con el nuevo monto se publicará semanas antes del comienzo de clases.

El trámite obligatorio para acceder al pago seguirá siendo la presentación del Certificado de Escolaridad, que podrá cargarse hasta el 31 de diciembre para evitar demoras en la liquidación.

Cómo funcionó la Ayuda Escolar 2025 y qué anticipa para 2026

ayuda escolar 3.jpg
La prestación correspondiente a 2025 se mantuvo en $85.000, suma que se conformó a partir de dos conceptos:

  • $42.039 de Ayuda Escolar

  • $42.961 de refuerzo complementario

Ambos montos se acreditaron por separado, aunque el total abonado por cada hijo escolarizado siempre fue el mismo: $85.000.

Este valor no se modificó con el aumento del 2,34% aplicado en diciembre porque, según lo fijado en el Decreto 63/2025, la Ayuda Escolar se actualiza una vez por año.

Esa cifra es la base desde la cual se aplicará la movilidad para 2026.

De cuánto será la Ayuda Escolar ANSES en 2026

Aunque ANSES aún no publicó la resolución oficial, hay dos certezas definidas:

  • La Ayuda Escolar tendrá un aumento, ya que se ajustará con el mecanismo anual de movilidad.

  • La actualización se aplicará antes del pago, por lo que la cifra final se conocerá de manera oficial cerca del inicio del ciclo lectivo.

En cualquier caso, el monto superará los $85.000 abonados en 2025.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026

Pueden acceder titulares de:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los requisitos son:

  • Que el niño, niña o adolescente asista a un establecimiento educativo habilitado.

  • Presentar la Acreditación de Escolaridad, trámite anual obligatorio.

Cómo acreditar la escolaridad para cobrar la Ayuda Escolar 2026

La presentación del certificado es obligatoria y deberá realizarse antes del 31 de diciembre. El procedimiento es:

  • Descargar el formulario PS.2.68 desde el portal de ANSES.

  • Certificarlo en la escuela correspondiente.

  • Presentarlo desde la app Mi ANSES o en oficinas con turno previo.

Una vez validado, el pago se habilita automáticamente en la liquidación correspondiente.

Cuándo se paga la Ayuda Escolar ANSES 2026

El calendario oficial será informado por ANSES, aunque habitualmente el pago se realiza en marzo, junto con las asignaciones mensuales de AUH y SUAF.

Si el certificado ya fue presentado y aprobado, la acreditación puede adelantarse en algunos casos.

