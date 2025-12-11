ANSES prepara aumento para la Ayuda Escolar 2026 y habrá refuerzo para AUH
La actualización de la Ayuda Escolar que prepara ANSES para titulares de AUH genera expectativa por el nuevo refuerzo que impactará en 2026. Aunque el monto aún no fue publicado, el organismo confirmó que habrá incremento y requisitos actualizados.
ANSES prepara aumento para la Ayuda Escolar 2026 y habrá refuerzo para AUH
La actualización de la Ayuda Escolar que ANSES aplicará en 2026 vuelve a centrar la atención de las familias que perciben AUH y SUAF, especialmente porque el beneficio incluirá nuevamente un refuerzo adicional. El monto final se conocerá en las semanas previas al inicio del ciclo lectivo, pero está confirmado que superará los $85.000 abonados en 2025.
El organismo adelantó que la prestación se ajustará por el mecanismo anual de movilidad, lo que garantiza un aumento respecto del ciclo anterior. Este incremento impactará directamente en el valor por cada hijo escolarizado, un dato clave para las familias que ya preparan la documentación obligatoria.
Además, ANSES recordó que quienes no presentaron el Certificado de Escolaridad todavía tienen tiempo de hacerlo antes del 31 de diciembre, requisito indispensable para acceder a la acreditación automática en 2026.
¿Qué definió ANSES sobre la Ayuda Escolar para AUH en 2026?
La Ayuda Escolar 2026 será pagada nuevamente para cada hijo o hija que curse estudios formales, tanto para titulares de AUH como de SUAF. El monto aún no fue informado oficialmente, pero está garantizado que tendrá un incremento respecto del valor anterior, a partir del esquema de movilidad anual que regula todas las Asignaciones Familiares.
¿Cuál fue el monto de la Ayuda Escolar 2025 y por qué influye en 2026?
El pago de 2025 se mantuvo en $85.000, cifra que funcionará como base para la actualización de 2026. Ese total se integró por dos componentes:
$42.039 de Ayuda Escolar.
$42.961 de refuerzo complementario.
Ambos aparecieron diferenciados en la liquidación, pero el monto total percibido por cada hijo escolarizado fue siempre el mismo. La prestación no recibe aumentos mensuales: solo se actualiza una vez al año, según el Decreto 63/2025.
¿De cuánto podría ser la Ayuda Escolar 2026?
Aunque la resolución todavía no fue publicada, ANSES confirmó dos puntos esenciales:
Habrá aumento
El monto superará los $85.000 abonados en 2025 porque la asignación se actualizará según el mecanismo anual previsto para el sistema de Asignaciones Familiares.
Se ajustará antes de su liquidación
La cifra final aplicará la movilidad acumulada del período previo y se conocerá oficialmente en el período previo al inicio del ciclo lectivo 2026.
¿Qué deben hacer AUH y SUAF para cobrar la Ayuda Escolar sin demoras?
Para que ANSES acredite el pago automático, es obligatorio:
Presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre.
Verificar que los datos del menor y del adulto titular estén actualizados en Mi ANSES.
Comprobar la inscripción en el programa correspondiente (AUH o SUAF) al momento del ciclo lectivo.
Quienes ya presentaron el certificado durante 2025 no necesitan volver a enviarlo, salvo que el organismo solicite documentación adicional.