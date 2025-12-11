¿Cuál fue el monto de la Ayuda Escolar 2025 y por qué influye en 2026?

ayuda escolar 3.jpg ANSES prepara aumento para la Ayuda Escolar 2026 y habrá refuerzo para AUH

El pago de 2025 se mantuvo en $85.000, cifra que funcionará como base para la actualización de 2026. Ese total se integró por dos componentes:

$42.039 de Ayuda Escolar.

$42.961 de refuerzo complementario.

Ambos aparecieron diferenciados en la liquidación, pero el monto total percibido por cada hijo escolarizado fue siempre el mismo. La prestación no recibe aumentos mensuales: solo se actualiza una vez al año, según el Decreto 63/2025.

¿De cuánto podría ser la Ayuda Escolar 2026?

Aunque la resolución todavía no fue publicada, ANSES confirmó dos puntos esenciales:

Habrá aumento El monto superará los $85.000 abonados en 2025 porque la asignación se actualizará según el mecanismo anual previsto para el sistema de Asignaciones Familiares.

Se ajustará antes de su liquidación La cifra final aplicará la movilidad acumulada del período previo y se conocerá oficialmente en el período previo al inicio del ciclo lectivo 2026.

¿Qué deben hacer AUH y SUAF para cobrar la Ayuda Escolar sin demoras?

Para que ANSES acredite el pago automático, es obligatorio:

Presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre .

Verificar que los datos del menor y del adulto titular estén actualizados en Mi ANSES .

Comprobar la inscripción en el programa correspondiente (AUH o SUAF) al momento del ciclo lectivo.

Quienes ya presentaron el certificado durante 2025 no necesitan volver a enviarlo, salvo que el organismo solicite documentación adicional.