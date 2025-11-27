ANSES confirma un extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

Quienes ya cargaron la documentación recibirán la acreditación de manera automática, en la misma cuenta donde cobran la AUH y según el cronograma establecido para diciembre. No se requieren turnos ni trámites presenciales adicionales.

¿Cómo se cobra el extra por la Libreta AUH 2024?

La carga de la Libreta AUH 2024 habilita la devolución del 20% retenido cada mes. Ese acumulado puede alcanzar los $203.000, dependiendo de la cantidad de hijos y del valor actualizado de la prestación. El pago se deposita hasta 60 días después de presentar el formulario.

El trámite puede completarse en Mi ANSES o de manera presencial, con el formulario firmado por la escuela y el centro de salud. La presentación continúa disponible y quienes aún no la hicieron están en condiciones de realizarla.

¿Cómo se compone el extra total de $273.000?

El monto de $273.000 resulta de sumar:

$203.000 correspondientes a la retención anual liberada por la Libreta AUH.

$70.000 de la Ayuda Escolar Anual.

Ambos pagos pueden acreditarse en diciembre si se cumplieron los dos trámites durante el año.

¿Quiénes pueden cobrar el extra de diciembre y qué plazos siguen vigentes?

El refuerzo está destinado a titulares de AUH con hijos de entre 0 y 17 años, siempre que los datos familiares estén actualizados en ANSES. La presentación de la Libreta 2024 sigue habilitada, mientras que la Ayuda Escolar depende de la certificación escolar que figure validada en el sistema.

ANSES recordó que las acreditaciones se realizan en la cuenta bancaria habitual, siguiendo el calendario de pago de diciembre según terminación de DNI.