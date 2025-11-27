En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES confirma un extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

La ANSES habilitó nuevamente un procedimiento que puede modificar el monto final de diciembre para quienes cobran la AUH, con cifras que superan los $273.000 según cada caso. Qué se verifica, quiénes pueden acceder y qué plazos continúan habilitados en el organismo.

ANSES confirma un extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

ANSES confirma un extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

Los pagos de diciembre de ANSES llegan con una actualización relevante para titulares de la AUH, ya que el organismo confirmó que el extra de hasta $273.000 podrá liquidarse este mes según la documentación presentada durante el año. El valor surge de dos componentes excepcionales que se suman de manera puntual.

Leé también ANSES actualiza los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre
ANSES actualiza los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

El refuerzo contempla la Ayuda Escolar y la devolución del monto retenido por la Libreta AUH 2024, un beneficio que se libera únicamente cuando se registran los certificados correspondientes. Ambas acreditaciones dependen de la información cargada en el sistema del organismo.

La confirmación generó nuevas consultas sobre montos, requisitos y tiempos de cobro. Para ordenar el proceso, ANSES informó qué trámites siguen vigentes y cómo se define si corresponde percibir el extra completo.

¿Cuánto paga ANSES por la Ayuda Escolar en diciembre?

AUH_ANSES
ANSES confirma un extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

ANSES confirma un extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

La Ayuda Escolar Anual para titulares de AUH tiene en diciembre un valor general de $70.000, con incrementos para quienes viven en zona desfavorable. Este pago corresponde a niñas, niños y adolescentes de 4 a 17 años con certificado escolar presentado ante ANSES.

Quienes ya cargaron la documentación recibirán la acreditación de manera automática, en la misma cuenta donde cobran la AUH y según el cronograma establecido para diciembre. No se requieren turnos ni trámites presenciales adicionales.

¿Cómo se cobra el extra por la Libreta AUH 2024?

La carga de la Libreta AUH 2024 habilita la devolución del 20% retenido cada mes. Ese acumulado puede alcanzar los $203.000, dependiendo de la cantidad de hijos y del valor actualizado de la prestación. El pago se deposita hasta 60 días después de presentar el formulario.

El trámite puede completarse en Mi ANSES o de manera presencial, con el formulario firmado por la escuela y el centro de salud. La presentación continúa disponible y quienes aún no la hicieron están en condiciones de realizarla.

¿Cómo se compone el extra total de $273.000?

El monto de $273.000 resulta de sumar:

  • $203.000 correspondientes a la retención anual liberada por la Libreta AUH.

  • $70.000 de la Ayuda Escolar Anual.

Ambos pagos pueden acreditarse en diciembre si se cumplieron los dos trámites durante el año.

¿Quiénes pueden cobrar el extra de diciembre y qué plazos siguen vigentes?

El refuerzo está destinado a titulares de AUH con hijos de entre 0 y 17 años, siempre que los datos familiares estén actualizados en ANSES. La presentación de la Libreta 2024 sigue habilitada, mientras que la Ayuda Escolar depende de la certificación escolar que figure validada en el sistema.

ANSES recordó que las acreditaciones se realizan en la cuenta bancaria habitual, siguiendo el calendario de pago de diciembre según terminación de DNI.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES actualiza haberes de jubilados e incluye aguinaldo y bono en diciembre
ANSES confirmó el pago del aguinaldo y el bono en diciembre 2025: quiénes lo cobran y cuáles son los montos
Jubilación mínima en diciembre: ANSES confirmó nuevos montos, aguinaldo y bono

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar