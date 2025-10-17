ANSES confirmó aumentos y adelanta fechas de cobro para jubilados en noviembre

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Los beneficiarios con haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Aumento confirmado: cuánto suben los haberes de ANSES en noviembre

El aumento del 2,08 % para jubilaciones y pensiones corresponde al mecanismo de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida busca preservar, al menos parcialmente, el poder adquisitivo frente a la inflación.

El bono de refuerzo de $70.000 se mantendrá sin modificaciones. Será pleno para quienes cobren la mínima, mientras que los jubilados con ingresos mayores lo recibirán de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el organismo previsional.

La ANSES recordó que los aumentos y bonos se acreditan automáticamente, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional. Los recibos de haberes estarán disponibles a partir del 10 de noviembre en la plataforma Mi ANSES o a través de la app móvil oficial.

Cómo consultar el recibo de haberes y próximos aumentos

Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle del pago ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Desde allí podrán:

Consultar los recibos de haberes actualizados .

Verificar el detalle del bono de refuerzo .

Confirmar la fecha exacta de cobro según su número de documento.

De cara a los próximos meses, se prevé que la actualización automática por IPC continúe en diciembre, conforme a la Resolución 1091/2024, que establece la periodicidad de los ajustes en base a la inflación oficial.