La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de noviembre 2025 para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La ANSES informó las fechas de cobro para jubilados y pensionados de noviembre de 2025. El cronograma llegará con un aumento del 2,08 % y el bono de $70.000 que seguirá vigente como refuerzo para los haberes mínimos.
ANSES confirmó aumentos y adelanta fechas de cobro para jubilados en noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de noviembre 2025 para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Este mes, los haberes se actualizarán con un incremento del 2,08 %, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el INDEC. Además, el bono extraordinario de $70.000 continuará vigente para reforzar los ingresos de quienes perciben la jubilación mínima.
Con la suba, el haber mínimo pasará a $333.085,39, mientras que con el bono incluido, los beneficiarios recibirán un total de $403.085,39. En tanto, quienes perciban el haber máximo cobrarán $2.241.349,35 en noviembre.
La ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados que perciben la mínima, según la terminación del DNI:
Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
Los beneficiarios con haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas:
Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1
Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9
El aumento del 2,08 % para jubilaciones y pensiones corresponde al mecanismo de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida busca preservar, al menos parcialmente, el poder adquisitivo frente a la inflación.
El bono de refuerzo de $70.000 se mantendrá sin modificaciones. Será pleno para quienes cobren la mínima, mientras que los jubilados con ingresos mayores lo recibirán de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el organismo previsional.
La ANSES recordó que los aumentos y bonos se acreditan automáticamente, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional. Los recibos de haberes estarán disponibles a partir del 10 de noviembre en la plataforma Mi ANSES o a través de la app móvil oficial.
Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle del pago ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Desde allí podrán:
Consultar los recibos de haberes actualizados.
Verificar el detalle del bono de refuerzo.
Confirmar la fecha exacta de cobro según su número de documento.
De cara a los próximos meses, se prevé que la actualización automática por IPC continúe en diciembre, conforme a la Resolución 1091/2024, que establece la periodicidad de los ajustes en base a la inflación oficial.