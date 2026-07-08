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Cómo tramitar la jubilación en ANSES: edad, aportes y documentos necesarios

Antes de iniciar la gestión, ANSES recomienda verificar los aportes registrados en la Historia Laboral y reunir toda la documentación necesaria. Conocé los requisitos, los formularios y cómo solicitar un turno.

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Cómo tramitar la jubilación en ANSES: edad

Cómo tramitar la jubilación en ANSES: edad, aportes y documentos necesarios

Iniciar el trámite de jubilación es uno de los pasos más importantes para quienes están próximos a finalizar su etapa laboral. Para acceder al beneficio previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige cumplir una serie de requisitos vinculados con la edad, los años de aportes y la presentación de documentación específica.

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Antes de solicitar un turno, el organismo recomienda revisar la Historia Laboral para verificar que todos los aportes realizados durante la vida laboral estén correctamente registrados. En caso de detectar períodos faltantes, será necesario reunir la documentación que permita acreditarlos y evitar demoras durante el proceso.

A continuación, el paso a paso para iniciar la jubilación en ANSES.

¿Quiénes pueden jubilarse por ANSES?

Para acceder a una jubilación ordinaria, es necesario cumplir con las condiciones mínimas establecidas por la normativa previsional.

Los requisitos generales son:

  • Mujeres: tener 60 años de edad.
  • Varones: tener 65 años de edad.
  • Contar con 30 años de aportes registrados.

No obstante, ANSES aclara que existen regímenes especiales para determinadas actividades laborales, por lo que algunos trabajadores pueden tener requisitos diferentes según su profesión o el sistema previsional al que hayan aportado.

También pueden existir particularidades para quienes realizaron aportes en cajas previsionales provinciales o profesionales.

La importancia de revisar la Historia Laboral

Antes de iniciar el trámite, ANSES aconseja comprobar que todos los aportes figuren correctamente registrados.

Esta verificación permite detectar posibles inconsistencias y reunir la documentación necesaria para acreditar períodos trabajados que no aparezcan en el sistema.

Para consultar la Historia Laboral es necesario:

  • Ingresar a Mi ANSES.
  • Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción Trabajo.
  • Hacer clic en Consultar Historia Laboral.

Allí se podrá visualizar el detalle de todos los aportes registrados durante la vida laboral.

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¿Qué documentación se necesita para iniciar la jubilación?

Una vez comprobados los aportes, llega el momento de reunir la documentación necesaria para presentar el trámite.

Los documentos básicos son:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Formulario Solicitud de Prestaciones Previsionales (P.S. 6.18).

En caso de que existan períodos laborales que no figuren registrados, también pueden presentarse documentos como:

  • Certificaciones de servicios.
  • Recibos de sueldo.
  • Comprobantes de afiliación a una obra social.
  • Declaraciones juradas u otra documentación respaldatoria.

Toda esta información permitirá que ANSES analice correctamente la historia laboral del solicitante.

Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado

Las mujeres que soliciten el beneficio de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado deberán presentar documentación adicional.

Según cada caso, ANSES podrá solicitar:

  • Partidas de nacimiento de los hijos.
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando corresponda.
  • Sentencia de adopción, en caso de hijos adoptados.

Este programa permite reconocer años de aportes por las tareas de cuidado realizadas durante la crianza de los hijos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el organismo.

Cómo pedir el turno para iniciar el trámite

Una vez reunida toda la documentación, el siguiente paso consiste en solicitar un turno para ser atendido en una oficina de ANSES.

El turno puede gestionarse a través de la página oficial del organismo.

El día asignado será necesario concurrir con:

  • DNI.
  • Formularios completos.
  • Toda la documentación respaldatoria de los aportes, si corresponde.

Durante esa atención presencial comenzará formalmente el trámite jubilatorio.

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