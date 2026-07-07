AUE de ANSES: cuánto cobran las embarazadas en julio y las fechas de cobro

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche de $55.841 del Plan Mil Días?

Las embarazadas integradas en el padrón de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, que con el último ajuste previsional alcanzó los $55.841 por mes. Este adicional monetario se adjudica de forma directa y automática para asegurar la provisión de alimentos esenciales y lácteos durante el embarazo y la primera infancia.

Al procesarse de manera cruzada con los registros de los centros de salud pública, la entrega de este extra económico no requiere gestiones burocráticas presenciales en las oficinas estatales. Las titulares pueden auditar las sumas liquidadas a través del portal oficial, lo que facilita un control transparente sobre los adicionales nutricionales otorgados por el Gobierno nacional.

¿Cuáles son los requisitos de salud obligatorios para mantener activa la prestación?

Para conservar el cobro mensual del 80% de los haberes brutos y asegurar la posterior liquidación del proporcional retenido, la normativa exige un seguimiento clínico estricto. Las beneficiarias deben registrarse en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud y acreditar la realización de los controles prenatales periódicos de laboratorio y ecografía.

Se establece la obligatoriedad de justificar las consultas médicas correspondientes a cada trimestre de gestación ante los aplicativos informáticos del Estado. El incumplimiento de los exámenes sanitarios o la falta de carga de las constancias físicas firmadas por profesionales matriculados facultará a la entidad previsional a suspender preventivamente las transferencias bancarias mensuales.

Fechas de cobro: días de pago de la AUE de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma: