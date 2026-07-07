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AUE de ANSES: cuánto cobran las embarazadas en julio y las fechas de cobro

Se fijaron las escalas definitivas para las titulares integradas en el sistema de protección social. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,15% y acoplará el subsidio alimentario para el acompañamiento de la gestación.

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AUE de ANSES: cuánto cobran las embarazadas en julio y las fechas de cobro

AUE de ANSES: cuánto cobran las embarazadas en julio y las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó el diseño de los esquemas operativos correspondientes al ciclo mensual en curso. Al convalidarse la resolución previsional que indexa los valores de las asignaciones sociales mediante la fórmula de movilidad automática, las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán reflejado un incremento directo en sus saldos bancarios.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar la salud y nutrición durante el período de gestación en los hogares más vulnerables. Las órdenes de pago de la AUE de ANSES en julio unificarán la asistencia base de la seguridad social con los extras monetarios de asistencia alimentaria coordinados junto al Ministerio de Capital Humano, agilizando la disponibilidad de los fondos.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en julio de 2026?

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El valor bruto de la Asignación Universal por Embarazo se ubicará en $148.049 a partir de este mes debido al incremento derivado de la movilidad mensual del 2,15%. Bajo el régimen general de liquidaciones, las beneficiarias perciben de forma directa el 80% neto de la prestación, equivalente a $118.439,20 depositados en sus tarjetas de débito.

El 20% restante, que representa un descuento retenido de $29.609,80 por cada mes de gestación, permanece bajo custodia del Estado de forma preventiva. Esos fondos acumulados se transfieren a las cajas de ahorro en una sola cuota unificada una vez que la madre presenta la documentación médica obligatoria y la constancia de nacimiento del bebé.

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche de $55.841 del Plan Mil Días?

Las embarazadas integradas en el padrón de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, que con el último ajuste previsional alcanzó los $55.841 por mes. Este adicional monetario se adjudica de forma directa y automática para asegurar la provisión de alimentos esenciales y lácteos durante el embarazo y la primera infancia.

Al procesarse de manera cruzada con los registros de los centros de salud pública, la entrega de este extra económico no requiere gestiones burocráticas presenciales en las oficinas estatales. Las titulares pueden auditar las sumas liquidadas a través del portal oficial, lo que facilita un control transparente sobre los adicionales nutricionales otorgados por el Gobierno nacional.

¿Cuáles son los requisitos de salud obligatorios para mantener activa la prestación?

Para conservar el cobro mensual del 80% de los haberes brutos y asegurar la posterior liquidación del proporcional retenido, la normativa exige un seguimiento clínico estricto. Las beneficiarias deben registrarse en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud y acreditar la realización de los controles prenatales periódicos de laboratorio y ecografía.

Se establece la obligatoriedad de justificar las consultas médicas correspondientes a cada trimestre de gestación ante los aplicativos informáticos del Estado. El incumplimiento de los exámenes sanitarios o la falta de carga de las constancias físicas firmadas por profesionales matriculados facultará a la entidad previsional a suspender preventivamente las transferencias bancarias mensuales.

Fechas de cobro: días de pago de la AUE de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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