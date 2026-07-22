En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Información clave

ANSES confirmó el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cuáles son las fechas de cobro

El Poder Ejecutivo ratificó la suba por movilidad del 1,9% basada en el último dato del INDEC. Tras aplicarse la retención mensual del 20%, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán un cobro neto de $120.689,52 de bolsillo.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES confirmó el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cuáles son las fechas de cobro

ANSES confirmó el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cuáles son las fechas de cobro

ANSES confirmó el esquema de pagos para el universo de las asignaciones sociales que entrará en vigencia el próximo ciclo. Al confirmarse que el índice inflacionario de junio se ubicó en el 1,9%, el Gobierno aplicará este ajuste mensual directo sobre las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), acreditándose de forma automática en las cuentas bancarias de la seguridad social.

Leé también Jubilados de ANSES: cómo saber si te corresponde el cobro de $405.853 en AGOSTO 20026
Jubilados de ANSES: cómo saber si te corresponde el cobro de $405.853 en AGOSTO 20026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Esta medida busca resguardar el poder de compra de los sectores sin empleo formal registrado. Los depósitos de la AUH en agosto se transferirán de manera unificada con los subsidios alimentarios vigentes, agilizando la disponibilidad de los fondos de libre disponibilidad en la red bancaria nacional.

¿Cuánto se cobra por la AUH en agosto 2026?

ANSES confirm&oacute; el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cu&aacute;les son las fechas de cobro

ANSES confirmó el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cuáles son las fechas de cobro

Con el reajuste del 1,9% por movilidad mensual, el valor total acumulado de la AUH se eleva a $150.861,90 por cada menor a cargo. Sobre esta cifra oficial, la administración liquida mensualmente el 80% neto de forma directa, lo que representa una suma final en mano de $120.689,52 netos de bolsillo por hijo.

El 20% restante, equivalente a un descuento retenido de $30.172,38 por cada menor, queda resguardado preventivamente en la entidad previsional. Estos acumulados se acreditan en las cajas de ahorro en una cuota única anual tras presentar el formulario completo de la Libreta de la AUH con los controles de salud y escolaridad.

¿Cómo impactan las escalas de la Tarjeta Alimentar en el cobro total?

Las familias titulares de la AUH acceden en su misma fecha de pago a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio estatal que se otorga de oficio para menores de hasta 14 años inclusive. Los valores vigentes se estructuran según la cantidad de hijos: $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos, y $149.425 mensuales para quienes tengan tres o más menores a cargo.

A este esquema se suma el Plus de los Mil Días para hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al ejecutarse las transferencias en una misma tarjeta de débito, las madres disponen del saldo unificado sin necesidad de trámites presenciales de validación.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el plus alimentario de forma automática?

El acceso al refuerzo nutricional del Ministerio de Capital Humano no requiere inscripciones físicas ni trámites virtuales adicionales. El cruce informático de las bases de datos del Estado detecta quiénes cumplen los parámetros socioeconómicos y habilita la acreditación del dinero en la cuenta de la prestación base.

Tienen derecho a este beneficio las madres o padres con AUH por niños de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF permanecen excluidos de este complemento, concentrando la cobertura en el sector de mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: Se confirmó un aumento del 1,9% en agosto, elevando el cobro neto a $120.689,52.
  • Tarjeta Alimentar: Los montos varían según la cantidad de hijos, desde $72.250 hasta $149.425.
  • Fechas de Cobro: Los pagos se distribuirán del 10 al 21 de agosto según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Aumento AUH agosto
Notas relacionadas
SUAF de ANSES: cuánto se cobra en AGOSTO 2026 tras las nuevas escalas
ANSES habilita el cobro de $55.000 para asignaciones familiares en AGOSTO 2026
ANSES agosto 2026: el monto que puede cobrar una familia con AUH, Tarjeta Alimentar y un hijo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar