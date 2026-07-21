ANSES agosto 2026: el monto que puede cobrar una familia con AUH, Tarjeta Alimentar y un hijo

Cuánto cobra una familia con AUH y un hijo en agosto

En el caso de una familia con un hijo que cumple con los requisitos para recibir la AUH y la Tarjeta Alimentar, los ingresos de agosto se componen de la siguiente manera:

AUH bruta: $150.861,90.

$150.861,90. AUH mensual (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Tarjeta Alimentar: $72.250.

De esta manera, el monto que la familia podría recibir efectivamente durante agosto por ambos beneficios asciende a $192.939,52.

A esta cifra se suma, en caso de corresponder, el 20% de la AUH retenido por ANSES, que equivale a $30.172,38. Este monto no se acredita mensualmente y queda sujeto a la presentación de la documentación requerida por el organismo.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto

La Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática a los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos. El monto depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Para agosto, los valores de referencia son:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

El beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos y se acredita junto con la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar una inscripción específica.

Cuánto puede cobrar una familia con dos hijos

En el caso de una familia con dos hijos que recibe AUH por ambos menores, el cálculo cambia porque se multiplica el monto de la asignación y corresponde un importe mayor de Tarjeta Alimentar.

Por los dos hijos, la AUH bruta alcanzaría los $301.723,80. Como ANSES deposita el 80% mensualmente, el pago efectivo sería de $241.379,04.

A ese monto se suma una Tarjeta Alimentar de $113.299.

En total, la familia podría recibir $354.678,04 durante agosto entre la AUH mensual y la Tarjeta Alimentar.

ANSES habilita el cobro extra de $56.901 para ASIGNACIONES familiares: cómo saber si te corresponde

Cuánto recibe una familia con tres hijos

Para una familia con tres hijos, el monto de la AUH se calcula por cada menor y la Tarjeta Alimentar alcanza su máximo valor.

En este caso:

AUH bruta por tres hijos: $452.585,70.

$452.585,70. AUH mensual (80%): $362.068,56.

$362.068,56. Tarjeta Alimentar: $149.425.

Así, el ingreso mensual por ambos beneficios podría alcanzar los $511.493,56.

Cómo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar

Los beneficios se depositan de manera automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES. No es necesario realizar un trámite específico para acceder a la Tarjeta Alimentar cuando el beneficiario cumple con las condiciones establecidas.

Para mantener el acceso a las prestaciones, es importante que los datos personales y familiares estén actualizados y cumplir con las obligaciones correspondientes a la AUH.

El 20% retenido de la asignación se puede cobrar posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, donde se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.

De esta manera, durante agosto una familia con un hijo puede recibir $192.939,52 entre la AUH mensual y la Tarjeta Alimentar, mientras que el monto puede ser mayor en hogares con dos o tres hijos, de acuerdo con la cantidad de asignaciones y el beneficio alimentario correspondiente.