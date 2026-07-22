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Devi volvió a Gran Hermano y un inesperado comentario de los jugadores dio que hablar

El ingreso de Devi a Gran Hermano Generación Dorada generó un momento tan inesperado como llamativo.

22 jul 2026, 00:40
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DEVIIII
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este martes una noche repleta de sorpresas con el ingreso de ocho exparticipantes de distintas ediciones del reality. Mientras los jugadores observaban todo desde el SUM, hubo un momento que llamó especialmente la atención: la curiosa reacción que provocó la aparición de Devi.

Cuando el correntino cruzó la puerta de la casa, varios de los presentes quedaron desconcertados. Tamara Paganini y Charlotte Caniggia se quedaron inmóviles mirando la pantalla, intentando recordar de dónde conocían al exjugador.

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"¿Quién es? Me suena", se preguntó Charlotte. Tamara hizo lo mismo: "¿Quién es?". A ellas se sumó Cola, quien también siguió la imagen con atención, como intentando identificar al participante que acababa de ingresar.

Fue entonces cuando Juanicar aclaró que se trataba de un jugador de la temporada anterior. A diferencia de algunos de sus compañeros, Solange, Cinzia y Luana sí lo reconocieron de inmediato y confirmaron que quien acababa de entrar era Devi.

El curioso momento no tardó en llamar la atención de los fanáticos del programa, que rápidamente comentaron en redes sociales la confusión que generó el reingreso del correntino.

Por qué quedó perturbada Romina Uhrig cuando entró a la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig volvió a atravesar la emblemática puerta de la casa de Gran Hermano y regaló uno de esos instantes cargados de recuerdos que conectan directamente con la esencia del programa. La exdiputada, que fue parte de la edición 2022/23, no pudo disimular la emoción al reencontrarse con un espacio que marcó una etapa clave en su vida.

Al dar sus primeros pasos dentro del lugar, un detalle inesperado la llevó de inmediato al pasado: el olor característico de la casa. Lejos de resultarle agradable, Romina confesó que el aroma era intenso y poco grato, aunque igualmente le disparó memorias de su convivencia en aquella temporada. Apenas ingresó, saludó a Daniela Celis y se presentó ante Fabio, el participante español. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando su amiga la guió hacia una habitación, anticipándole lo que estaba a punto de descubrir.

Con una mezcla de humor y desconcierto, Uhrig soltó un espontáneo: “Uf”, antes de referirse al estado del lugar y compararlo con su propia experiencia en el reality. “Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa”, lanzó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la mejor.

La frase combinó la emoción de regresar con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio compartido. Mientras tanto, los demás jugadores seguían atentos la escena desde el SUM, observando cada gesto y palabra de la visitante.

     

 

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