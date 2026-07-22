Devi volvió a Gran Hermano y un inesperado comentario de los jugadores dio que hablar

El curioso momento no tardó en llamar la atención de los fanáticos del programa, que rápidamente comentaron en redes sociales la confusión que generó el reingreso del correntino.

Por qué quedó perturbada Romina Uhrig cuando entró a la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig volvió a atravesar la emblemática puerta de la casa de Gran Hermano y regaló uno de esos instantes cargados de recuerdos que conectan directamente con la esencia del programa. La exdiputada, que fue parte de la edición 2022/23, no pudo disimular la emoción al reencontrarse con un espacio que marcó una etapa clave en su vida.

Al dar sus primeros pasos dentro del lugar, un detalle inesperado la llevó de inmediato al pasado: el olor característico de la casa. Lejos de resultarle agradable, Romina confesó que el aroma era intenso y poco grato, aunque igualmente le disparó memorias de su convivencia en aquella temporada. Apenas ingresó, saludó a Daniela Celis y se presentó ante Fabio, el participante español. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando su amiga la guió hacia una habitación, anticipándole lo que estaba a punto de descubrir.

Con una mezcla de humor y desconcierto, Uhrig soltó un espontáneo: “Uf”, antes de referirse al estado del lugar y compararlo con su propia experiencia en el reality. “Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa”, lanzó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la mejor.

La frase combinó la emoción de regresar con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio compartido. Mientras tanto, los demás jugadores seguían atentos la escena desde el SUM, observando cada gesto y palabra de la visitante.