ANSES habilita el cobro de $55.000 para asignaciones familiares en AGOSTO 2026

¿Cómo tramitar el cobro en internet si no se depositó de forma automática?

La gestión de reclamo para destrabar los $56.901 se realiza de manera enteramente digital a través del portal interactivo Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El usuario debe dirigirse a la solapa de datos filiales, corroborar que los vínculos de parentesco estén validados en verde y, en caso de faltantes, subir una captura nítida de la partida de nacimiento y los documentos de identidad correspondientes.

Una vez que el soporte informático del organismo previsional procesa los archivos digitales y convalida la consistencia de la base de datos de la seguridad social, la orden de pago se emite de oficio para el calendario inmediato superior. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular percibe habitualmente sus haberes mensuales corrientes.

¿Cuáles son las incompatibilidades de este plus previsional?

Las normativas vigentes determinan que el Complemento Leche es compatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar, pero excluye de forma generalizada a los trabajadores bajo relación de dependencia o monotributistas integrados en el tramo ordinario del sistema SUAF, concentrando los recursos públicos en los sectores de menores ingresos del mercado formal.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH asociados al Complemento Leche en agosto de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican con el cronograma de las asignaciones sociales, realizándose las transferencias según el último número de documento del titular: