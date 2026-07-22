Jubilados de ANSES: cómo saber si te corresponde el cobro de $405.853 en AGOSTO 20026

¿Cuáles son las condiciones del Estado para mantener el cobro activo?

Para conservar la titularidad de la PUAM, los beneficiarios deben certificar residencia permanente en el país por un período mínimo de diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad. Asimismo, el régimen es incompatible con la percepción simultánea de otros haberes previsionales, pensiones no contributivas o planes sociales.

El Estado nacional ejecuta auditorías periódicas cruzando datos con la AFIP para verificar la vulnerabilidad patrimonial del titular. En caso de detectarse bienes o ingresos que excedan las pautas socioeconómicas vigentes, la liquidación del beneficio puede ser pausada preventivamente.

¿Cómo se cobran los adicionales familiares vinculados a la pensión?

Los adultos mayores incluidos en la PUAM conservan el derecho a liquidar asignaciones familiares por cónyuge o por hijo con discapacidad. Estos montos accesorios también se actualizan un 1,9% por la fórmula de movilidad y se depositan de manera conjunta en el mismo recibo de sueldo.

Fechas de cobro: días de pago de la PUAM en agosto de 2026

El cronograma de transferencias de la PUAM se unifica con las jubilaciones mínimas de la seguridad social: