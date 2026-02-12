En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignación por Embarazo
Incrementos

ANSES confirmó el aumento de una de sus principales asignaciones: cómo cobrar $132.800 en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de incrementos que empezarán a regir a partir del próximo mes. Todos los detalles.

Cómo cobrar los $132.800 que ANSES paga en marzo (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo de 2026 un nuevo aumento a la Asignación por Embarazo (AUE). Con la actualización prevista por la fórmula de movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto pasará a ser de $132.814.

ANSES en marzo 2026: aumentos y bonos para AUH, jubilaciones y pensiones

El ajuste será del 2,88%, porcentaje que surge de la inflación de enero informada por el Indec. Aunque el organismo estadístico difundió una variación del 2,9%, Anses toma el dato con dos decimales para calcular los incrementos.

AUE: cómo impacta la retención del 20%

Al igual que sucede con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo previsional deposita mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles sanitarios y la documentación tras el nacimiento.

Con el nuevo valor, el pago mensual efectivo será de $106.251,20, mientras que $26.562,80 quedarán acumulados hasta la finalización del embarazo.

En el caso de la denominada Zona 1 -que incluye La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones- el monto ascenderá a $172.659. Allí, el cobro directo será de $138.127,20 y la suma retenida alcanzará los $34.531,80.

ANSES_calendario

Beneficios adicionales: complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Las titulares de la asignación también acceden de manera automática al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611. En marzo, este refuerzo se elevará a $50.094.

A ello se suma la Tarjeta Alimentar, cuyo importe para un embarazo o un hijo es actualmente de $52.250 y permanece sin modificaciones desde mayo de 2024.

De esta manera, el ingreso mensual total para una beneficiaria será de $208.595,20, compuesto por:

  • 80% de la Asignación por Embarazo: $106.251,20

  • Complemento Leche: $50.094

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

Condiciones para acceder al beneficio

Para solicitar la prestación es necesario acreditar un embarazo de al menos 12 semanas. Además, la persona gestante no debe contar con cobertura de obra social ni superar el salario mínimo como ingreso, salvo en el caso de trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales, que están exceptuadas de esas condiciones.

La inscripción en el Programa Sumar habilita el cobro automático. En cambio, las empleadas domésticas y monotributistas sociales deben realizar el trámite correspondiente ante ANSES.

