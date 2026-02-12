ANSES confirmó el aumento de una de sus principales asignaciones: cómo cobrar $132.800 en marzo

En el caso de la denominada Zona 1 -que incluye La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones- el monto ascenderá a $172.659. Allí, el cobro directo será de $138.127,20 y la suma retenida alcanzará los $34.531,80.

ANSES_calendario

Beneficios adicionales: complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Las titulares de la asignación también acceden de manera automática al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611. En marzo, este refuerzo se elevará a $50.094.

A ello se suma la Tarjeta Alimentar, cuyo importe para un embarazo o un hijo es actualmente de $52.250 y permanece sin modificaciones desde mayo de 2024.

De esta manera, el ingreso mensual total para una beneficiaria será de $208.595,20, compuesto por:

80% de la Asignación por Embarazo: $106.251,20

Complemento Leche: $50.094

Tarjeta Alimentar: $52.250

Condiciones para acceder al beneficio

Para solicitar la prestación es necesario acreditar un embarazo de al menos 12 semanas. Además, la persona gestante no debe contar con cobertura de obra social ni superar el salario mínimo como ingreso, salvo en el caso de trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales, que están exceptuadas de esas condiciones.

La inscripción en el Programa Sumar habilita el cobro automático. En cambio, las empleadas domésticas y monotributistas sociales deben realizar el trámite correspondiente ante ANSES.