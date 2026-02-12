ANSES en marzo 2026: aumentos y bonos para AUH, jubilaciones y pensiones

El objetivo del mecanismo es evitar que los ingresos pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

En ese marco, el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires -que marcó 2,9% en enero- refuerza la expectativa de un nuevo ajuste para marzo si la tendencia se confirma a nivel nacional. Aunque el IPC que impactará en ANSES aún no fue oficializado, la actualización está garantizada por ley.

Cuánto cobran hoy los jubilados y pensionados

En febrero, los haberes del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.254,35

Jubilación máxima: $2.417.441,63

Quienes perciben la mínima y reciben el refuerzo extraordinario alcanzan un ingreso total de:

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

El bono de $70.000 se acredita automáticamente junto con el haber mensual y está dirigido a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Otros valores vigentes del sistema:

Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48

Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): $251.453,59

Todos estos montos serán la base sobre la que se aplicará el aumento de marzo.

ANSES_calendario

Cómo impactará el aumento en marzo

El ajuste se calculará sobre los valores actuales y se depositará automáticamente en las fechas habituales de cobro.

En caso de que el Gobierno decida mantener el bono extraordinario, los jubilados que perciben la mínima podrían recibir un ingreso aún mayor tras la actualización.

ANSES oficializará los nuevos montos una vez difundido el IPC nacional, pero el incremento mensual ya está previsto dentro del esquema de movilidad vigente.

AUH y asignaciones: qué cambia en marzo

Las asignaciones también se actualizan por movilidad. En febrero, los valores son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de forma mensual y retiene el 20%, que se cobra una vez al año tras presentar la Libreta AUH.

Con el aumento de marzo, estos montos volverán a incrementarse y se acreditarán automáticamente en la cuenta bancaria de cada titular.

Quiénes cobran el aumento de ANSES en marzo

El ajuste alcanza a todas las prestaciones incluidas en la movilidad mensual:

Jubilados y pensionados del sistema general

Titulares de Pensiones No Contributivas

Beneficiarios de AUH

Titulares de la Asignación por Embarazo

Asignaciones Familiares del SUAF

Desde el organismo recuerdan la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras en la liquidación.