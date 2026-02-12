Desempleo ANSES: cómo cobrar hasta $346.800 este mes
ANSES confirmó el monto actualizado de la Prestación por Desempleo para febrero-marzo 2026. Con valores que llegan hasta $346.800, te contamos quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite y cuándo se cobra.
La Prestación por Desempleo de ANSES es una ayuda económica destinada a trabajadores formales que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un despido sin causa o la finalización de un contrato laboral. En un contexto económico complejo, este beneficio funciona como un respaldo temporal mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.
El programa está dirigido a empleados que hayan trabajado en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 24.013) y que cumplan con los requisitos mínimos de aportes establecidos por la normativa vigente.
En febrero de 2026, el monto de la prestación se actualiza en función del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que impacta directamente en los valores mínimo y máximo que puede cobrar cada beneficiario.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores registrados que hayan sido desvinculados sin causa justificada o cuyo contrato haya finalizado.
Para acceder, es necesario haber realizado aportes durante un período mínimo previo al despido. La cantidad de meses que se exige depende de si el trabajador era permanente o eventual, pero en todos los casos deben existir aportes formales registrados ante la seguridad social.
La duración del cobro también depende de los aportes acumulados: cuanto mayor haya sido el tiempo trabajado y registrado, mayor será la cantidad de cuotas que podrá percibir el beneficiario.
Además, durante el período en que se cobra la prestación, el trabajador mantiene:
El derecho a Asignaciones Familiares.
La cobertura de su obra social.
El cómputo del período como antigüedad previsional para la futura jubilación.
Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero 2026
El monto se calcula tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente y el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido.
Para febrero de 2026, el SMVM se ubica en aproximadamente $346.800, lo que fija los siguientes valores para la prestación:
Monto mínimo: $173.400 (equivalente al 50 % del SMVM).
Monto máximo: $346.800 (equivalente al 100 % del SMVM).
El importe exacto que recibe cada trabajador dependerá de su situación particular, sus ingresos previos y la cantidad de aportes registrados.
Es decir, no todos cobran el mismo monto: ANSES realiza un cálculo individual en base a la historia laboral declarada.
Cuántos meses se cobra la ayuda
La prestación no es indefinida. Se abona por un período determinado que varía según los meses trabajados y aportados en los años anteriores al despido.
En líneas generales, el beneficio puede extenderse entre 2 y 12 meses, dependiendo de la antigüedad y el historial de aportes del solicitante.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se descuentan días del período total de cobro.
Para gestionarlo, el interesado debe presentar:
DNI.
Telegrama de despido o documentación que acredite la finalización del contrato.
Constancias de aportes si fueran necesarias.
El procedimiento puede realizarse de dos maneras:
Online
Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección Atención Virtual del sitio oficial de ANSES.
Presencial
Solicitando turno previo para ser atendido en una oficina del organismo.
Una vez aprobado el trámite, ANSES asigna una Cuenta de la Seguridad Social para depositar el dinero. El beneficiario puede utilizar tarjeta de débito o retirar efectivo según corresponda.
Cuándo paga ANSES la Prestación por Desempleo en febrero 2026
El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del beneficiario, tal como sucede con el resto de las prestaciones sociales.
En febrero de 2026, el cronograma se extenderá entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día.
Desde el organismo recomiendan consultar el calendario oficial publicado en la web de ANSES para verificar la fecha exacta de acreditación, ya que puede haber modificaciones ante feriados o ajustes operativos.