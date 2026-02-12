Desempleo ANSES: cómo cobrar hasta $346.800 este mes

Para acceder, es necesario haber realizado aportes durante un período mínimo previo al despido. La cantidad de meses que se exige depende de si el trabajador era permanente o eventual, pero en todos los casos deben existir aportes formales registrados ante la seguridad social.

La duración del cobro también depende de los aportes acumulados: cuanto mayor haya sido el tiempo trabajado y registrado, mayor será la cantidad de cuotas que podrá percibir el beneficiario.

Además, durante el período en que se cobra la prestación, el trabajador mantiene:

El derecho a Asignaciones Familiares .

La cobertura de su obra social .

El cómputo del período como antigüedad previsional para la futura jubilación.

ANSES_AUH_Alimentar ANSES paga en febrero un extra de hasta $219.794: quiénes pueden cobrarlo

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero 2026

El monto se calcula tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente y el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido.

Para febrero de 2026, el SMVM se ubica en aproximadamente $346.800, lo que fija los siguientes valores para la prestación:

Monto mínimo: $173.400 (equivalente al 50 % del SMVM).

Monto máximo: $346.800 (equivalente al 100 % del SMVM).

El importe exacto que recibe cada trabajador dependerá de su situación particular, sus ingresos previos y la cantidad de aportes registrados.

Es decir, no todos cobran el mismo monto: ANSES realiza un cálculo individual en base a la historia laboral declarada.

Cuántos meses se cobra la ayuda

La prestación no es indefinida. Se abona por un período determinado que varía según los meses trabajados y aportados en los años anteriores al despido.

En líneas generales, el beneficio puede extenderse entre 2 y 12 meses, dependiendo de la antigüedad y el historial de aportes del solicitante.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se descuentan días del período total de cobro.

Para gestionarlo, el interesado debe presentar:

DNI.

Telegrama de despido o documentación que acredite la finalización del contrato.

Constancias de aportes si fueran necesarias.

El procedimiento puede realizarse de dos maneras:

Online

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección Atención Virtual del sitio oficial de ANSES.

Presencial

Solicitando turno previo para ser atendido en una oficina del organismo.

Una vez aprobado el trámite, ANSES asigna una Cuenta de la Seguridad Social para depositar el dinero. El beneficiario puede utilizar tarjeta de débito o retirar efectivo según corresponda.

Cuándo paga ANSES la Prestación por Desempleo en febrero 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del beneficiario, tal como sucede con el resto de las prestaciones sociales.

En febrero de 2026, el cronograma se extenderá entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día.

Desde el organismo recomiendan consultar el calendario oficial publicado en la web de ANSES para verificar la fecha exacta de acreditación, ya que puede haber modificaciones ante feriados o ajustes operativos.