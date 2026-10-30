ANSES confirmó el pago de un extra en noviembre para AUH y SUAF: quiénes lo cobran y montos finales

¿Cuánto cobra la AUH con la Ayuda Escolar en noviembre?

En noviembre, el haber general de la AUH se ubica en $159.611 por menor. Al aplicar la retención del 20% que realiza ANSES ($31.922,20), el cobro directo de bolsillo es de $127.688,80 por hijo.

Sumando la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo) y el pago consolidado de la Ayuda Escolar ($85.000), los montos netos finales de cobro quedan constituidos de la siguiente forma:

AUH por un menor: $127.688,80 (80% AUH) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $85.000 (Ayuda Escolar total) = $284.938,80 neto de bolsillo .

AUH por un hijo con discapacidad: $415.763,20 (80% haber) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $85.000 (Ayuda Escolar total) = $573.013,20 neto de bolsillo .

Complemento Leche (Plan 1000 Días): las familias con niños menores de 3 años percibirán un adicional de $60.203.

¿Cuáles son las escalas y montos finales del SUAF en noviembre?

Los trabajadores registrados cubiertos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el aumento del 1,93% discriminado según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Al adicionar los $85.000 de la Ayuda Escolar ($55.672 base + $29.328 refuerzo), los totales a cobrar por hijo resultan:

Asignación por Hijo (General):

Rango 1 (IGF más bajo): $79.816 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $164.816 .

Rango 2: $53.841 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $138.841 .

Rango 3: $32.566 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $117.566 .

Rango 4: $16.806 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $101.806.

Asignación por Hijo con Discapacidad:

Rango 1: $259.864 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $344.864 .

Rango 2: $183.839 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $268.839 .

Rango 3: $116.026 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $201.026.

¿Cuándo cobro ANSES en noviembre de 2026?

El cronograma de liquidación para titulares de AUH y asignaciones familiares SUAF se ejecuta de forma unificada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: