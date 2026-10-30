ANSES confirmó el pago de un extra en noviembre para AUH y SUAF: quiénes lo cobran y montos finales

¿Cuánto cobra la AUH con la Ayuda Escolar en noviembre?
En noviembre, el haber general de la AUH se ubica en $159.611 por menor. Al aplicar la retención del 20% que realiza ANSES ($31.922,20), el cobro directo de bolsillo es de $127.688,80 por hijo.
Sumando la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo) y el pago consolidado de la Ayuda Escolar ($85.000), los montos netos finales de cobro quedan constituidos de la siguiente forma:
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AUH por un menor: $127.688,80 (80% AUH) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $85.000 (Ayuda Escolar total) = $284.938,80 neto de bolsillo.
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AUH por un hijo con discapacidad: $415.763,20 (80% haber) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $85.000 (Ayuda Escolar total) = $573.013,20 neto de bolsillo.
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Complemento Leche (Plan 1000 Días): las familias con niños menores de 3 años percibirán un adicional de $60.203.
¿Cuáles son las escalas y montos finales del SUAF en noviembre?
Los trabajadores registrados cubiertos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el aumento del 1,93% discriminado según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Al adicionar los $85.000 de la Ayuda Escolar ($55.672 base + $29.328 refuerzo), los totales a cobrar por hijo resultan:
Asignación por Hijo (General):
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Rango 1 (IGF más bajo): $79.816 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $164.816.
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Rango 2: $53.841 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $138.841.
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Rango 3: $32.566 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $117.566.
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Rango 4: $16.806 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $101.806.
Asignación por Hijo con Discapacidad:
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Rango 1: $259.864 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $344.864.
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Rango 2: $183.839 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $268.839.
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Rango 3: $116.026 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $201.026.
¿Cuándo cobro ANSES en noviembre de 2026?
El cronograma de liquidación para titulares de AUH y asignaciones familiares SUAF se ejecuta de forma unificada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
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DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
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DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
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DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
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DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
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DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
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DNI terminados en 5: martes 18 de noviembre
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DNI terminados en 6: miércoles 19 de noviembre
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DNI terminados en 7: jueves 20 de noviembre
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DNI terminados en 8: viernes 21 de noviembre
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DNI terminados en 9: lunes 24 de noviembre