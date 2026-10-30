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ANSES confirmó el pago de un extra en noviembre para AUH y SUAF: quiénes lo cobran y montos finales

Tras confirmarse la actualización mensual de las asignaciones, ANSES liquidará el pago extraordinario para quienes acreditaron la escolaridad de sus hijos. Conocé el desglose completo del dinero de bolsillo de la AUH y el SUAF para este mes.

Quiénes cobran el extra de ANSES y cuáles son los montos finales (Foto: A24.com).

Quiénes cobran el extra de ANSES y cuáles son los montos finales (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la liquidación del pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual durante el calendario de noviembre. La medida alcanzará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el sistema SUAF que hayan presentado la acreditación de escolaridad en tiempo y forma.

Leé también Provincia por provincia, confirman los montos de la AUH de ANSES para noviembre 2026
Confirman los montos de la AUH de ANSES para noviembre 2026 (Foto: A24.com).

La ANSES liquidará en noviembre un total garantizado de $85.000 por hijo en concepto de Ayuda Escolar Anual a los beneficiarios de AUH y SUAF que presentaron el Certificado de Escolaridad durante septiembre. Este monto de bolsillo -compuesto por el haber base de $55.672 más un refuerzo extraordinario de $29.328- se acreditará de forma automática junto con los haberes mensuales, que para noviembre registran una actualización del 1,93% en el marco de la Resolución 303/2026.

¿Quiénes cobran la Ayuda Escolar de ANSES en noviembre de 2026?

El cobro de esta prestación en el haber de noviembre corresponde a las familias que realizaron la acreditación de la regularidad escolar de sus hijos durante septiembre de 2026, cumpliendo con el plazo operativo de 60 días de acreditación dispuesto por el organismo previsional.

La prestación abarca a los menores desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive que se encuentren matriculados en establecimientos educativos oficiales. En el caso de los hijos con discapacidad, el beneficio se otorga sin límite de edad.

¿Cuánto cobra la AUH con la Ayuda Escolar en noviembre?

En noviembre, el haber general de la AUH se ubica en $159.611 por menor. Al aplicar la retención del 20% que realiza ANSES ($31.922,20), el cobro directo de bolsillo es de $127.688,80 por hijo.

Sumando la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo) y el pago consolidado de la Ayuda Escolar ($85.000), los montos netos finales de cobro quedan constituidos de la siguiente forma:

  • AUH por un menor: $127.688,80 (80% AUH) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $85.000 (Ayuda Escolar total) = $284.938,80 neto de bolsillo.

  • AUH por un hijo con discapacidad: $415.763,20 (80% haber) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $85.000 (Ayuda Escolar total) = $573.013,20 neto de bolsillo.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): las familias con niños menores de 3 años percibirán un adicional de $60.203.

¿Cuáles son las escalas y montos finales del SUAF en noviembre?

Los trabajadores registrados cubiertos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán el aumento del 1,93% discriminado según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Al adicionar los $85.000 de la Ayuda Escolar ($55.672 base + $29.328 refuerzo), los totales a cobrar por hijo resultan:

Asignación por Hijo (General):

  • Rango 1 (IGF más bajo): $79.816 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $164.816.

  • Rango 2: $53.841 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $138.841.

  • Rango 3: $32.566 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $117.566.

  • Rango 4: $16.806 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $101.806.

Asignación por Hijo con Discapacidad:

  • Rango 1: $259.864 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $344.864.

  • Rango 2: $183.839 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $268.839.

  • Rango 3: $116.026 (SUAF) + $85.000 (Ayuda Escolar) = $201.026.

¿Cuándo cobro ANSES en noviembre de 2026?

El cronograma de liquidación para titulares de AUH y asignaciones familiares SUAF se ejecuta de forma unificada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: martes 18 de noviembre

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de noviembre

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de noviembre

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de noviembre

  • DNI terminados en 9: lunes 24 de noviembre

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