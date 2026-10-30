Los dolorosos posteos de Dalma y Gianinna Maradona en el día que Diego cumpliría 66 años: "Venime a buscar"

Gianinna Maradona por su parte recordó a Diego y compartió un sentido mensaje en la fecha en que su padre hubiera cumplido 66 años. "Que los cumplas todo lo feliz del mundo, papito lindo, el cielo es tuyo", comenzó.

En su posteo resaltó sus consejos y momentos compartidos juntos: "Aunque hoy tampoco haya dirección, ¡feliz vida, pa! Gracias por una vida juntos. Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca".

"Te amo con toda mi alma y más, vos solito sabés lo que te extraño y nuestras charlas. Gracias por no dejarme nunca sola. Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar", indicó Gianinna con mucho dolor.

Y cerró su emotivo mensaje: "En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Te amo y te extraño!".

La dolorosa confesión de Dalma Maradona tras su pelea con Jana

Dalma Maradona recordó cómo fueron los últimos días de su papá Diego Maradona y lanzó una fuerte crítica a su hermana Jana por el pedido de absolución al psicólogo Carlos Díaz.

La hermana de Gianinna visitó Amanece que no es poco, el ciclo de streaming de Elizabeth Vernaci en Olga, y explicó los motivos de su enojo, además de recordar las difíciles circunstancias que atravesó su papá antes de morir.

Allí aseguró que los hermanos habían acordado avanzar unidos en la estrategia judicial contra los imputados, aunque cada uno tuviera su propio abogado.

“Entre los hermanos teníamos una relación cordial, cada uno tiene su abogado pero decidimos que íbamos a ir alineados. Lo de Jana fue una sorpresa”, expresó.

“Ahora están diciendo que hace 10 días nosotras sabíamos esto y no es verdad. Uno de los abogados que alegó dijo que estábamos buscando el bombazo mediático con ella”, indicó y explicó que no volvió a hablar con Jana.

Y fundamentó su postura sobre el psicólogo Carlos Díaz, quien les había solicitado que respetaran el tratamiento y evitaran visitar a su padre.

“Él nos pidió que no lo visitemos para no ver las condiciones en las que estaba. Un día antes de la muerte, Gianinna le mandó un mensaje a Díaz preguntándole por qué no nos dejaba ir. Mi papá estaba en un estado en el que no entendía, gran parte del tiempo estaba dopado”, contó sobre la internación domiciliaria del exfutbolista.