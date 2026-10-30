El desgarrador video de Jimena Barón llorando desconsolada en plena madrugada: qué le pasó

Mientras permanecía junto a Lucy, Jimena Barón también le hizo una promesa: “La partera. Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever”.

Sin embargo, detrás de las bromas apareció una emoción mucho más profunda. “Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible”, reconoció, antes de quebrarse al reflexionar sobre las diferencias entre hombres y mujeres frente a la maternidad.

“También pienso todo lo que tenemos que atravesar las mujeres, a diferencia de los hombres”, expresó entre lágrimas. Y, completamente conmovida, agregó: “A ella se la garchó uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir. ¿Entienden? La diferencia es enorme. ¿Por qué todo nosotras?”.

En tanto, este viernes por la mañana, antes de las 9, la artista volvió a compartir novedades sobre la situación a través de sus historias de Instagram. Los cachorritos todavía no habían nacido y Jimena lo comunicó con su habitual humor ácido: “Buen día. Esta tipo no parió. Dormí el pedo en el sillón”.

Por último, una segunda publicación dejó en claro que la espera también le había pasado factura emocionalmente: “Yo esta mañana despertándome sin ser abuela después de una crisis emocional”, escribió junto a la imagen de un nene con gesto de circunstancia.

Qué es lo que reveló Jimena Barón sobre la salud de Luciano Castro tras su escandalosa separación de Griselda Siciliani

Tras quedar envuelto en una enorme polémica por la filtración de chats que expusieron una supuesta infidelidad y su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro intenta dejar atrás el escándalo y enfocarse en su carrera. En ese contexto, Jimena Barón, su amiga y compañera en una nueva serie, habló sobre su presente y sorprendió con una declaración.

Durante la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026, la artista dialogó con Desayuno Americano (América TV) y destacó la recuperación del actor y su entusiasmo por volver al trabajo.

"Se está recuperando y lo veo muy bien. Lo veo muy contento, súper agradecido por estar laburando", aseguró. Y agregó sobre el vínculo que los une: "Yo lo conozco hace muchísimos años y estamos contentos de estar juntos y apoyarlo en este momento. Lo quiero muchísimo".

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando le preguntaron por la situación sentimental de Castro tras su separación. "No está con nadie, pero todavía mejor que no. Lo veo re tranquilo", respondió Jimena, dejando en claro que considera positivo que atraviese esta etapa sin una nueva relación.

La cantante también reconoció que le gustaba la pareja que formaban el actor y Siciliani, aunque entiende que él necesita tiempo para ordenar su vida. Además, elogió a la actriz y la definió como "una bomba de mujer".

Por último, consultada por la salud de su expareja y padre de su hijo mayor, Daniel Osvaldo, llevó tranquilidad: "Está bien, ya está en la casa por suerte... mucho mejor". Luego pidió finalizar la entrevista porque su hijo Momo estaba presente.