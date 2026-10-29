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ANSES modificó el calendario de noviembre por los feriados del Papa: cuándo cobran los jubilados

El organismo previsional reordenó el cronograma de acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales debido a las jornadas sin actividad bancaria.

ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre por los feriados del Papa: cómo cobran los jubilados

ANSES modificó el calendario de pagos de noviembre por los feriados del Papa: cómo cobran los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026, concentrando las primeras liquidaciones del mes a partir del miércoles 11 de noviembre. La reprogramación responde a los feriados nacionales derivados de la visita del papa León XIV -incluyendo la jornada del lunes 9- y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, lo que obligó a reorganizar los esquemas para evitar que los depósitos coincidan con días no laborables en las entidades financieras.

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¿Por qué la ANSES cambió las fechas de cobro en noviembre?

La modificación del cronograma busca garantizar que las transferencias se liquiden de forma ordenada en jornadas operativas. Debido a que el lunes 9 de noviembre rige como feriado nacional por la visita del papa León XIV, el inicio de las acreditaciones para los haberes más bajos y las asignaciones se trasladó directamente al miércoles 11, agrupando la atención según el último número del Documento Nacional de Identidad.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre?

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo ($444.158,46 más los $70.000 del bono, alcanzando un total consolidado de $514.158,46) percibirán sus fondos bajo el siguiente esquema ajustado:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

¿Cómo queda el calendario para la AUH y las Pensiones No Contributivas?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se liquidarán en solo tres jornadas:

  • DNI 0 y 1: el miércoles 11
  • DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7: el jueves 12
  • DNI 8 y 9: el viernes 13 de noviembre

Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán entre el miércoles 11 y el miércoles 25 de noviembre, recibiendo $127.688,80 netos en mano (80% del valor bruto) más el importe unificado de la Tarjeta Alimentar.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Los beneficiarios con haberes superiores a la mínima cerrarán el cronograma oficial del penúltimo mes del año antes del inicio de las acreditaciones del medio aguinaldo de diciembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Calendario de cobro para AUH y Asignación Familiar

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES modificó: El calendario de pagos de noviembre por feriados nacionales.
  • Jubilados y pensionados: Cobran según terminación de DNI y monto del haber.
  • Pensiones No Contributivas y AUH: Cronograma especial y fechas de liquidación diferenciadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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