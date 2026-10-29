ANSES modificó el calendario de noviembre por los feriados del Papa: cuándo cobran los jubilados

DNI 0 y 1: el miércoles 11

DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7: el jueves 12

DNI 8 y 9: el viernes 13 de noviembre

Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán entre el miércoles 11 y el miércoles 25 de noviembre, recibiendo $127.688,80 netos en mano (80% del valor bruto) más el importe unificado de la Tarjeta Alimentar.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Los beneficiarios con haberes superiores a la mínima cerrarán el cronograma oficial del penúltimo mes del año antes del inicio de las acreditaciones del medio aguinaldo de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Calendario de cobro para AUH y Asignación Familiar