ANSES y AUH en abril confirma el cronograma de cobro oficial

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué montos adicionales se liquidan con la AUH de ANSES?

Además del haber mensual con el aumento del 2,9%, en abril de 2026 se abonan complementos que incrementan el saldo final en la cuenta del beneficiario. Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyo valor varía según la cantidad de hijos menores de 17 años, y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días.

Asimismo, quienes no percibieron de forma automática los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual pueden ver reflejado el pago este mes si completaron la carga del certificado de escolaridad en la plataforma Mi ANSES. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario, la acreditación del dinero se realiza en la misma fecha de cobro de la asignación principal.

¿Cómo verificar la liquidación de la AUH de ANSES en abril?

Para conocer el detalle de los conceptos abonados, los titulares deben ingresar a la web oficial o la aplicación de ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Mis Asignaciones", se detalla el monto bruto de la AUH, el descuento del 20% que el organismo retiene mensualmente y los depósitos correspondientes a los refuerzos alimentarios y escolares de abril.

Mantener los datos de contacto y del grupo familiar actualizados ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es fundamental para evitar suspensiones imprevistas. Ante cualquier duda sobre descuentos por préstamos de otras entidades, se recomienda revisar el recibo de haberes, recordando que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo previsional.

¿Por qué puede suspenderse el pago de la AUH de ANSES?

La continuidad del cobro de la AUH de ANSES en abril de 2026 depende del cumplimiento de los topes de ingresos y la asistencia escolar. Si un beneficiario registra un empleo en blanco o incrementa sus ingresos por monotributo por encima de los $357.800, el sistema activa la baja automática.

Del mismo modo, la falta de presentación de la Libreta AUH o del certificado escolar puede derivar en la interrupción del beneficio. La Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza estos controles para asegurar que los recursos lleguen a los sectores que efectivamente se encuentran por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y cumplen con las contraprestaciones de salud y educación.