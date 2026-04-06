En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
CALENDARIO ANSES

ANSES y AUH en abril confirma el cronograma de cobro oficial

Se confirmó el nuevo calendario para la AUH de ANSES en abril de 2026. Tras la oficialización de las fechas, los beneficiarios de la asignación percibirán el incremento por movilidad y los adicionales alimentarios y escolares de forma unificada en sus cuentas bancarias según el documento.

ANSES y AUH en abril confirma el cronograma de cobro oficial

ANSES y AUH en abril confirma el cronograma de cobro oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya cuentan con el cronograma definitivo para el cuarto mes del año. En abril de 2026, la prestación recibe una actualización del 2,9% derivada de la fórmula de movilidad mensual, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Este ajuste técnico impacta en más de 2,3 millones de familias, quienes verán reflejado el nuevo monto de forma automática en sus haberes sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo.

Leé también SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO
SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

El esquema de cobro de la AUH de ANSES inicia el viernes 10 de abril, organizándose por la terminación del DNI. Junto con el haber base incrementado, el organismo previsional acredita la Prestación Alimentar y, para quienes hayan regularizado su situación escolar, el refuerzo de la Ayuda Escolar de $85.000. Esta centralización de los pagos busca simplificar el acceso a los recursos destinados a la alimentación y educación de los menores a cargo, garantizando la cobertura de la canasta básica.

Es importante que los beneficiarios de la AUH de ANSES supervisen que sus ingresos no superen el tope de $357.800, límite establecido para la permanencia en el programa. La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar que los titulares cumplan con los requisitos de vulnerabilidad socioeconómica. En caso de detectar ingresos que excedan el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el sistema puede proceder con la suspensión del beneficio o el traspaso al régimen de asignaciones familiares (SUAF).

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en abril 2026 por DNI?

anses milei calendario 2.jpg
ANSES y AUH en abril confirma el cronograma de cobro oficial

ANSES y AUH en abril confirma el cronograma de cobro oficial

El cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en abril se distribuye de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué montos adicionales se liquidan con la AUH de ANSES?

Además del haber mensual con el aumento del 2,9%, en abril de 2026 se abonan complementos que incrementan el saldo final en la cuenta del beneficiario. Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyo valor varía según la cantidad de hijos menores de 17 años, y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días.

Asimismo, quienes no percibieron de forma automática los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual pueden ver reflejado el pago este mes si completaron la carga del certificado de escolaridad en la plataforma Mi ANSES. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social valida el formulario, la acreditación del dinero se realiza en la misma fecha de cobro de la asignación principal.

¿Cómo verificar la liquidación de la AUH de ANSES en abril?

Para conocer el detalle de los conceptos abonados, los titulares deben ingresar a la web oficial o la aplicación de ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección "Mis Asignaciones", se detalla el monto bruto de la AUH, el descuento del 20% que el organismo retiene mensualmente y los depósitos correspondientes a los refuerzos alimentarios y escolares de abril.

Mantener los datos de contacto y del grupo familiar actualizados ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es fundamental para evitar suspensiones imprevistas. Ante cualquier duda sobre descuentos por préstamos de otras entidades, se recomienda revisar el recibo de haberes, recordando que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo previsional.

¿Por qué puede suspenderse el pago de la AUH de ANSES?

La continuidad del cobro de la AUH de ANSES en abril de 2026 depende del cumplimiento de los topes de ingresos y la asistencia escolar. Si un beneficiario registra un empleo en blanco o incrementa sus ingresos por monotributo por encima de los $357.800, el sistema activa la baja automática.

Del mismo modo, la falta de presentación de la Libreta AUH o del certificado escolar puede derivar en la interrupción del beneficio. La Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza estos controles para asegurar que los recursos lleguen a los sectores que efectivamente se encuentran por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y cumplen con las contraprestaciones de salud y educación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
Progresar Superior 2026: ANSES abrió la inscripción, ¿cómo anotarse hoy para cobrar las 12 cuotas?
AUH de ANSES en abril confirma un haber neto de $109.332
ANSES confirmó los montos de abril: cuánto cobra una familia con 3 hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar