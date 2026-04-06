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Escándalo: imputaron a 10 jugadoras de hockey por abuso tras un "ritual de iniciación" en el Club Alemán

La Justicia de Mendoza revirtió el archivo de la causa y acusó formalmente a diez integrantes del plantel superior. El relato de la joven de 16 años describe actos de humillación, filmaciones sin consentimiento y un violento proceso de "pertenencia".

La denunciante dijo que el terrible episodio se desarrolló en un baño del Club Alemán. (Foto: gentileza El Sol).

La denunciante dijo que el terrible episodio se desarrolló en un baño del Club Alemán. (Foto: gentileza El Sol).

La celebración por el ascenso a la Primera División del Club Alemán en Mendoza derivó en un escándalo judicial que conmociona al deporte nacional. Tras una revisión del Ministerio Público Fiscal, diez jugadoras de hockey fueron imputadas por el delito de abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas.

El expediente, iniciado en abril de 2023, había sido archivado inicialmente bajo el argumento de que no existía "contacto físico directo". Sin embargo, una instancia superior rectificó esa decisión, obligando a avanzar contra las acusadas por hechos ocurridos durante una concentración en Guaymallén.

Qué pasó en el Club Alemán de Mendoza

La víctima, quien al momento del hecho tenía 16 años, relató una serie de rituales degradantes bajo la supuesta premisa de "pertenecer" al equipo de Primera. Según su denuncia, las jugadoras menores fueron llevadas a un baño, donde les ordenaron desnudarse, cubrirse con papeles y les vendaron los ojos con toallitas femeninas.

Durante el episodio, que se extendió por una hora y media, la joven denunció haber sido sometida a situaciones de extrema vulnerabilidad:

  • Le realizaron preguntas sobre su intimidad sexual.

  • Le colocaron salchichas en la boca y ají picante en los labios, pese a que advirtió ser alérgica.

  • Fue obligada a simular ser un animal bajo comentarios de índole sexual.

  • Todo el proceso fue filmado sin su consentimiento y utilizado posteriormente como método de presión en chats grupales.

Por qué imputaron a las jugadoras por abuso sexual

Aunque la defensa sostiene que se trató de "chistes o bromas" de bienvenida, la Justicia determinó que los hechos constituyen abuso sexual simple agravado. Según el Código Penal, este delito prevé penas de 3 a 10 años de prisión. El cambio de carátula se dio luego de que un juez determinara que el uso de objetos y la coacción física y psicológica configuran el abuso, más allá de la ausencia de un contacto genital directo.

Qué dice la defensa de las jugadoras del Club Alemán

El abogado Fernando Peñaloza, representante de un grupo de las acusadas, solicitó la nulidad de las imputaciones. La defensa argumenta que no existe delito penal y que el cambio en la postura de la querella responde a un interés económico, mencionando una demanda civil millonaria que rondaría los 100 millones de pesos.

Asimismo, sostienen que otras cinco jóvenes pasaron por la misma situación y no se sintieron agredidas. Por su parte, la defensora oficial Mariana Silvestri cuestionó la "premura" del fiscal y pidió que el proceso se suspenda hasta la intervención de un juez de garantías.

El impacto en el hockey mendocino

La denunciante, que hoy tiene 18 años, decidió romper el silencio para exponer ritos tradicionales que calificó como violentos y evitar que otras categorías menores sufran experiencias similares. Por su parte, las autoridades del Club Alemán confirmaron que se han iniciado charlas de concientización para erradicar estas prácticas de la institución. "Si vos hablás, saltamos todas", fue la amenaza que recibió la víctima; hoy, la Justicia mendocina ha decidido que el caso llegue a sus últimas consecuencias.

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