Escándalo: imputaron a 10 jugadoras de hockey por abuso tras un "ritual de iniciación" en el Club Alemán

Le realizaron preguntas sobre su intimidad sexual.

Le colocaron salchichas en la boca y ají picante en los labios , pese a que advirtió ser alérgica.

Fue obligada a simular ser un animal bajo comentarios de índole sexual.

Todo el proceso fue filmado sin su consentimiento y utilizado posteriormente como método de presión en chats grupales.

Por qué imputaron a las jugadoras por abuso sexual

Aunque la defensa sostiene que se trató de "chistes o bromas" de bienvenida, la Justicia determinó que los hechos constituyen abuso sexual simple agravado. Según el Código Penal, este delito prevé penas de 3 a 10 años de prisión. El cambio de carátula se dio luego de que un juez determinara que el uso de objetos y la coacción física y psicológica configuran el abuso, más allá de la ausencia de un contacto genital directo.

Qué dice la defensa de las jugadoras del Club Alemán

El abogado Fernando Peñaloza, representante de un grupo de las acusadas, solicitó la nulidad de las imputaciones. La defensa argumenta que no existe delito penal y que el cambio en la postura de la querella responde a un interés económico, mencionando una demanda civil millonaria que rondaría los 100 millones de pesos.

Asimismo, sostienen que otras cinco jóvenes pasaron por la misma situación y no se sintieron agredidas. Por su parte, la defensora oficial Mariana Silvestri cuestionó la "premura" del fiscal y pidió que el proceso se suspenda hasta la intervención de un juez de garantías.

El impacto en el hockey mendocino

La denunciante, que hoy tiene 18 años, decidió romper el silencio para exponer ritos tradicionales que calificó como violentos y evitar que otras categorías menores sufran experiencias similares. Por su parte, las autoridades del Club Alemán confirmaron que se han iniciado charlas de concientización para erradicar estas prácticas de la institución. "Si vos hablás, saltamos todas", fue la amenaza que recibió la víctima; hoy, la Justicia mendocina ha decidido que el caso llegue a sus últimas consecuencias.