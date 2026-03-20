ANSES explicó el motivo del repentino cambio a jubilados

Mientras que los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobraron con normalidad —incluyendo el bono extraordinario—, un sector específico debió adaptarse a un calendario alterado, lo que generó incertidumbre en plena segunda quincena del mes.

Quiénes son los jubilados afectados por la modificación

Según lo informado por ANSES, los cambios impactan principalmente en los jubilados que superan el haber mínimo.

Este grupo, que tradicionalmente cobra en una segunda etapa del cronograma mensual, vio modificadas sus fechas debido a la coincidencia con jornadas no laborables. En particular, el foco estuvo puesto en los días 23 y 24 de marzo, cuando se interrumpe la actividad bancaria por disposiciones oficiales.

Esto implicó que los pagos previstos para esas fechas debieran ser reprogramados, alterando la planificación económica de miles de familias.

El rol de los feriados y el “puente turístico”

El origen de esta modificación se encuentra en el calendario nacional. El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha inamovible en Argentina. A esto se sumó la decisión de establecer el 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, lo que extendió la interrupción de actividades.

Como consecuencia, los bancos permanecieron cerrados durante ambas jornadas, imposibilitando la acreditación de haberes en las fechas inicialmente estipuladas.

Este tipo de situaciones no es inédito, pero cada vez que ocurre obliga a realizar ajustes operativos en el sistema de pagos previsionales, que dependen directamente del funcionamiento del sistema financiero.

Reprogramación: adelantos y corrimientos en los pagos

Frente a este escenario, el Gobierno nacional decidió implementar cambios puntuales. Entre ellos, se destacó el caso de los jubilados con documentos terminados en 0 y 1 que perciben haberes superiores al mínimo, quienes originalmente debían cobrar el lunes 23.

Finalmente, estos pagos fueron adelantados al viernes 20 de marzo, una jornada en la que también cobraron los últimos beneficiarios del grupo que percibe la mínima.

De esta forma, se evitó una demora mayor, aunque la modificación implicó una superposición de cobros en una misma fecha, algo poco habitual en el cronograma previsional.

Calendario completo de pagos de marzo

A continuación, así quedó establecido el cronograma definitivo de pagos de marzo:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: desde el 9 de marzo

DNI terminados en 1: desde el 10 de marzo

DNI terminados en 2: desde el 11 de marzo

DNI terminados en 3: desde el 12 de marzo

DNI terminados en 4: desde el 13 de marzo

DNI terminados en 5: desde el 16 de marzo

DNI terminados en 6: desde el 17 de marzo

DNI terminados en 7: desde el 18 de marzo

DNI terminados en 8: desde el 19 de marzo

DNI terminados en 9: desde el 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: desde el 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo

Cuánto cobran los jubilados en marzo

Más allá de las modificaciones en las fechas, los montos también fueron actualizados este mes, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Con el incremento aplicado, los valores aproximados quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye bono)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

En el caso de quienes perciben el haber mínimo, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, una asistencia que el Gobierno viene otorgando desde 2023 para reforzar ingresos.

El bono: un refuerzo clave para los ingresos más bajos

El bono extraordinario volvió a ser un componente central en los ingresos de los jubilados de menores recursos. Este refuerzo, que no forma parte del haber previsional en sí, funciona como un complemento destinado a sostener el poder de compra frente al contexto económico.

Desde el Gobierno encabezado por Javier Milei, se decidió mantener este adicional durante marzo, lo que permitió que los haberes mínimos alcancen un nivel más alto que el estrictamente establecido por la fórmula de movilidad.

No obstante, este beneficio no alcanza a quienes perciben jubilaciones más altas, lo que amplía la brecha entre distintos segmentos del sistema previsional.

Cómo impactan estos cambios en la vida cotidiana

Más allá de lo técnico, las modificaciones en el calendario tienen un efecto concreto en la vida diaria de los jubilados. Muchos organizan sus gastos mensuales —alquileres, medicamentos, servicios— en función de la fecha de cobro.

Cuando ese esquema se altera, incluso por pocos días, puede generar desajustes financieros, especialmente en contextos de ingresos ajustados.

En este sentido, especialistas señalan que la previsibilidad en los pagos es un factor clave para la estabilidad económica de los adultos mayores, por lo que cada cambio, aunque esté justificado, tiene consecuencias prácticas.

Un sistema condicionado por el calendario

El caso de marzo deja en evidencia un aspecto estructural: el sistema de pagos previsionales está estrechamente ligado al calendario bancario y administrativo.

Feriados, días no laborables y decisiones gubernamentales pueden incidir directamente en la fecha en que los beneficiarios reciben su dinero. Por eso, desde ANSES recomiendan consultar periódicamente el cronograma oficial, especialmente en meses con múltiples interrupciones.

Qué esperar en los próximos meses

Si bien estas modificaciones son puntuales, no se descarta que situaciones similares vuelvan a repetirse a lo largo del año, especialmente en meses con varios feriados o fines de semana largos.

Por este motivo, los expertos aconsejan que los beneficiarios mantengan un margen de previsión en sus finanzas personales, contemplando posibles cambios en las fechas de acreditación.