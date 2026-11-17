Primera liquidación: del miércoles 11 de noviembre al jueves 10 de diciembre de 2026 (para todas las terminaciones de DNI).

del miércoles 11 de noviembre al jueves 10 de diciembre de 2026 (para todas las terminaciones de DNI). Segunda liquidación: desde el miércoles 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Adopción y cuáles son los requisitos?

La normativa de ANSES habilita el acceso a esta cobertura extraordinaria tanto para trabajadores formales como para beneficiarios de programas sociales específicos, siempre que cumplan con los topes de ingresos vigentes para el grupo familiar en los casos que corresponda:

Titulares de programas sociales: beneficiarios que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo.

Trabajadores en actividad: empleados en relación de dependencia del sector privado y público, trabajadores temporarios y trabajadores rurales.

Otros grupos habilitados: personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), titulares de la Prestación por Desempleo y beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Qué documentación exige ANSES para tramitar el pago único por adopción?

Para iniciar el expediente ante el organismo previsional y validar el derecho al cobro de los $556.217, los solicitantes deben reunir cuatro documentos obligatorios en original y copia (o digitalizados en formato legible):

DNI de los adultos: Documento Nacional de Identidad de la madre y/o el padre adoptante.

DNI del menor: Documento Nacional de Identidad actualizado del niño, niña o adolescente.

Partida de nacimiento: acta actualizada donde conste la inscripción correspondiente.

Respaldo legal: testimonio o copia certificada de la sentencia judicial de adopción.

¿Cómo solicitar la prestación en Mi ANSES o de manera presencial?

Una vez reunida la documentación respaldatoria y verificados los datos personales y vínculos familiares en la base del organismo, el trámite puede gestionarse de forma gratuita por dos vías: