ANSES interrumpe pagos de jubilaciones y asignaciones por el feriado: cuándo se reanudan los cobros

Esta modificación de calendario altera únicamente la continuidad de las jornadas de acreditación y no acarrea ningún tipo de descuento o pérdida en los montos prestacionales de las prestaciones asignadas.

¿Cuándo se reanudan los depósitos oficiales en las cuentas bancarias?

El calendario de pagos habitual del organismo se reactivará de forma automática el martes 13 de octubre, día hábil en el que el sistema retomará el esquema escalonado de transferencias para los DNI restantes.

Para consultar los datos exactos del cobro de forma personalizada, los titulares pueden realizar el seguimiento mediante la plataforma oficial del organismo:

Ingresar a la web oficial de ANSES .

Seleccionar la pestaña correspondiente al Calendario de pagos de octubre de 2026 .

Filtrar por tipo de prestación (Jubilados y Pensionados, AUH, AUE o PNC).

Verificar la fecha según la finalización del documento.

¿Cómo queda configurado el calendario de pagos restante?

El esquema de fechas inmediatas para las principales prestaciones tras el receso bancario se estructura de la siguiente forma: