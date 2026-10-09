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AUH de ANSES: confirman el extra de $59.000, cómo cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social incrementará el Complemento Leche para la primera infancia tras el reajuste previsional. Las beneficiarias perciben el adicional de forma automática en la tarjeta de débito.

AUH de ANSES: confirman el extra de $59.000

AUH de ANSES: confirman el extra de $59.000, cómo cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia del beneficio complementario del Plan 1000 Días, elevando el monto del Complemento Leche por encima de los $59.000 netos en octubre de 2026 tras el nuevo reajuste por movilidad inflacionaria del 1,66%.

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El beneficio se acredita de forma directa en las cuentas de las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), permitiendo que una familia con un menor de hasta 3 años acceda a un ingreso total superior a $256.000 netos en mano al combinarse con la Tarjeta Alimentar.

¿Cuánto se cobrará por el extra del Plan Mil Días y la AUH en octubre de 2026?

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AUH de ANSES: confirman el extra de $59.000, cómo cobrarlo

Con la actualización previsional, los montos de bolsillo que percibe una titular con hijos en primera infancia quedan estructurados de la siguiente forma:

  • Cobro mensual de AUH (80% neto en mano): se ubica en $125.269,60 netos directos por menor (se retiene el 20% para liquidar contra Libreta).

  • Extra Complemento Leche Plan 1000 Días: asciende a más de $59.000 netos por cada menor de hasta 3 años inclusive.

  • Tarjeta Alimentar: suma $72.250 por un hijo de hasta 14 años.

  • Total consolidado en mano por un bebé: alcanza un cobro directo superior a $256.000 netos en la tarjeta de débito.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar el extra del Plan Mil Días en octubre de 2026?

La acreditación del adicional de contención nutricional no exige trámites y opera bajo las siguientes condiciones:

  • Titulares de AUH: que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad.

  • Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes durante todo el período del embarazo.

  • Liquidación automática: ANSES cruza los datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y deposita el monto en la misma cuenta sin trámite previo.

¿Cómo consultar la acreditación del extra en Mi ANSES en octubre de 2026?

Para chequear si el concepto del Complemento Leche figura incorporado en la liquidación del mes:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en "Mis Asignaciones".

  • Revisar el desglose de conceptos donde debe figurar el haber mensual de la AUH junto al ítem "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma oficial de pagos de la seguridad social se desarrollará de acuerdo con el siguiente esquema, encabezado por las asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026 (hoy).

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • Del viernes 9 al viernes 23 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • Del jueves 8 al jueves 22 de octubre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • El calendario finalizó el miércoles 7 de octubre.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026 (dos DNI por jornada).

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026 para todas las terminaciones de documento.

En pocas palabras

  • ANSES: Confirmaron el aumento del Complemento Leche a más de $59.000 para octubre.
  • Beneficiarios: El extra se acredita automáticamente a titulares de AUH y AUE.
  • Cobro total: Una familia con un menor de hasta 3 años puede superar los $256.000 netos combinando beneficios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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