Ley de Tierras: la Corte Suprema dictó una cautelar y restableció las restricciones a los extranjeros

En una acordada extraordinaria y con conjueces para llegar a cinco ministros, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/23.
El tribunal supremo dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70. La decisión responde a un reclamo ambiental. Regirá hasta que la Justicia de Bariloche resuelva.
La Corte Suprema, con dos conjueces, suspendió un artículo clave de un decreto presidencial por la ley de tierras. (Foto: CIJ)
En una acordada extraordinaria y con conjueces para llegar a cinco ministros, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/23.
Este viernes, un día nada común para las acordadas del máximo tribunal, que son los martes y jueves, se definió una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la Ley de Tierras. Lo hizo de urgencia, con un fallo dividido, que incluyó la disidencia de Carlos Rosenkrantz.
En la práctica, la Corte revierte así los efectos que tuvo su propio fallo del martes pasado por el cual el decreto que desregulaba el acceso libre, sin limitaciones al capital extranjero a las tierras del país quedaba vigente.
Esa acordada generó tal reacción que tuvieron que sacar una nueva diciendo que solamente se había desestimado el pedido del CECIM (ex combatientes) por el tema de fondo. Pero no había un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto desregulador.
Ahora, con el apoyo de dos conjueces, se produjo este pronunciamiento que anula la permisividad del artículo 154 del decreto 70/2023. El juez Carlos Rosenkrantz, uno de los tres ministros de la Corte, votó en disidencia. Horacio Rosatti y Carlos Lorenzetti tuvieron el apoyo de los conjueces designados, Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para esta acordada que suspende ese artículo clave. Ahora, se le hizo lugar a otro de los que reclamaron en su momento: la ONG "Árbol de Pie".
La causa de la Ley de Tierras regresa ahora al juzgado original de Bariloche para que resuelva definitivamente. Mientras tanto, en el Congreso, hay varias intenciones para que se derogue ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
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