Ley de Tierras: la Corte Suprema dictó una cautelar y restableció las restricciones a los extranjeros

Esa acordada generó tal reacción que tuvieron que sacar una nueva diciendo que solamente se había desestimado el pedido del CECIM (ex combatientes) por el tema de fondo. Pero no había un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto desregulador.

Ahora, con el apoyo de dos conjueces, se produjo este pronunciamiento que anula la permisividad del artículo 154 del decreto 70/2023. El juez Carlos Rosenkrantz, uno de los tres ministros de la Corte, votó en disidencia. Horacio Rosatti y Carlos Lorenzetti tuvieron el apoyo de los conjueces designados, Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para esta acordada que suspende ese artículo clave. Ahora, se le hizo lugar a otro de los que reclamaron en su momento: la ONG "Árbol de Pie".

La causa de la Ley de Tierras regresa ahora al juzgado original de Bariloche para que resuelva definitivamente. Mientras tanto, en el Congreso, hay varias intenciones para que se derogue ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

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