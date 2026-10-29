Zaira Nara detalló cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación: "Dos vidas"

Además, la hermana de Wanda Nara describió con una particular reflexión la manera en que vive este nuevo vínculo con el padre de sus hijos. “Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos. Es hermoso”, expresó, al explicar cómo se transformó la relación familiar.

En ese sentido, la modelo destacó que la reconciliación no significa volver al pasado, sino construir algo nuevo a partir de lo aprendido. “Vinimos como 2.0. Está bueno reconciliarte, pero también de una nueva manera para que lo que no fue en su momento no vuelva a suceder”, reflexionó.

Por último, Zaira Nara fue contundente al hablar de la convivencia y de sus preferencias en esta etapa de su vida. “No volvería a convivir con nadie”, aseguró, dejando en claro que la fórmula que encontraron les permite disfrutar de la pareja y de la familia sin las presiones de compartir una misma casa.

Zaira Nara y Jakob von Plessen: del amor a distancia al reencuentro que nadie esperaba

Zaira Nara y Jakob von Plessen volvieron a ser el centro de atención del espectáculo argentino tras confirmarse su reconciliación, cuatro años después de una separación que marcó un antes y un después en la vida de la modelo y conductora. La nueva oportunidad llega después de una historia de casi ocho años, dos hijos en común y una crisis pública que terminó con la pareja alejada.

El vínculo entre ambos comenzó en 2015, cuando se conocieron gracias a una amiga en común. En un primer momento, la relación fue a distancia: Jakob trabajaba en África y Zaira vivía en Argentina, por lo que durante meses se comunicaron principalmente por mensajes y llamadas. Recién después tuvieron su primer encuentro cara a cara, y el romance creció rápidamente hasta llegar a un compromiso en abril de ese mismo año.

Con el tiempo, la pareja formó una familia. Malaika nació en 2016 y Viggo en 2020. Juntos compartieron una vida entre Buenos Aires, viajes y una fuerte conexión con la naturaleza, aunque siempre intentaron mantener cierta privacidad en medio de la exposición mediática.

La relación entró en crisis a fines de 2021, en medio del escándalo conocido como “Wandagate”. Jakob fue señalado por acompañar a Mauro Icardi al encuentro con la China Suárez en París, un episodio que involucró directamente a la familia de Zaira y que ella vivió como una traición. Luego de intentar continuar, la modelo anunció la separación en septiembre de 2022 mediante un comunicado en Instagram, tras ocho años juntos.

Ahora, la reconciliación fue confirmada por Nora Colosimo, madre de Zaira, quien aseguró que entre ellos siempre existieron amor y respeto. Sin embargo, la nueva etapa tendrá una modalidad distinta: la pareja no planea volver a convivir.