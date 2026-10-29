A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN PRIMERA PERSONA

Zaira Nara detalló cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación: "Dos vidas"

Tras casi cuatro años separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen se dieron una nueva oportunidad. Ahora la modelo contó cómo fue el acercamiento y qué los llevó a descartar la idea de volver a vivir juntos.

29 oct 2026, 15:51
Zaira Nara detalló cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación: Dos vidas

Zaira Nara detalló cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación: "Dos vidas"

Zaira Nara detalló cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación: Dos vidas

Zaira Nara detalló cómo se reorganizó su familia con Jakob Von Plessen tras la reconciliación: "Dos vidas"

A pesar de su habitual perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental, por estas horas Zaira Nara sorprendió al revelar detalles íntimos de su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos. Durante una charla en el programa de streaming Ahora quiero vale 4, de DGO Stream, la modelo contó cómo es esta nueva etapa de la pareja después de casi cuatro años separados y explicó por qué decidieron no volver a convivir.

Lejos de retomar la relación bajo las mismas condiciones que tenían antes de la ruptura, ambos apostaron por una dinámica diferente, en la que cada uno conserva su independencia y sus propios espacios. Según explicó Zaira, la decisión llegó después de un proceso en el que los dos pudieron construir sus vidas por separado.

Leé también

Desde Moria Casán hasta Zaira Nara, Flor Vigna y Marta Fort: los impactantes looks de los Premios Ídolo 2026

Desde Moria Casán hasta Zaira Nara, Flor Vigna y Marta Fort: los impactantes looks de los Premios Ídolo 2026

“Tenemos las dos vidas como muy independientes. Nos pasa que, con los viajes que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos, che, esto no se toca”, confesó la morocha al describir cómo encontraron una manera de estar juntos sin renunciar a la organización que habían establecido durante la separación.

En medio de la conversación, Zaira Nara también fue consultada sobre la posibilidad de volver a compartir techo con Jakob Von Plessen. Sin vueltas, dejó en claro que, por el momento, cada uno mantiene su propio espacio. “Por suerte tenemos cada uno su espacio”, respondió.

Además, la hermana de Wanda Nara describió con una particular reflexión la manera en que vive este nuevo vínculo con el padre de sus hijos. “Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos. Es hermoso”, expresó, al explicar cómo se transformó la relación familiar.

En ese sentido, la modelo destacó que la reconciliación no significa volver al pasado, sino construir algo nuevo a partir de lo aprendido. “Vinimos como 2.0. Está bueno reconciliarte, pero también de una nueva manera para que lo que no fue en su momento no vuelva a suceder”, reflexionó.

Por último, Zaira Nara fue contundente al hablar de la convivencia y de sus preferencias en esta etapa de su vida. “No volvería a convivir con nadie”, aseguró, dejando en claro que la fórmula que encontraron les permite disfrutar de la pareja y de la familia sin las presiones de compartir una misma casa.

Zaira Nara y Jakob von Plessen: del amor a distancia al reencuentro que nadie esperaba

Zaira Nara y Jakob von Plessen volvieron a ser el centro de atención del espectáculo argentino tras confirmarse su reconciliación, cuatro años después de una separación que marcó un antes y un después en la vida de la modelo y conductora. La nueva oportunidad llega después de una historia de casi ocho años, dos hijos en común y una crisis pública que terminó con la pareja alejada.

El vínculo entre ambos comenzó en 2015, cuando se conocieron gracias a una amiga en común. En un primer momento, la relación fue a distancia: Jakob trabajaba en África y Zaira vivía en Argentina, por lo que durante meses se comunicaron principalmente por mensajes y llamadas. Recién después tuvieron su primer encuentro cara a cara, y el romance creció rápidamente hasta llegar a un compromiso en abril de ese mismo año.

Con el tiempo, la pareja formó una familia. Malaika nació en 2016 y Viggo en 2020. Juntos compartieron una vida entre Buenos Aires, viajes y una fuerte conexión con la naturaleza, aunque siempre intentaron mantener cierta privacidad en medio de la exposición mediática.

La relación entró en crisis a fines de 2021, en medio del escándalo conocido como “Wandagate”. Jakob fue señalado por acompañar a Mauro Icardi al encuentro con la China Suárez en París, un episodio que involucró directamente a la familia de Zaira y que ella vivió como una traición. Luego de intentar continuar, la modelo anunció la separación en septiembre de 2022 mediante un comunicado en Instagram, tras ocho años juntos.

Ahora, la reconciliación fue confirmada por Nora Colosimo, madre de Zaira, quien aseguró que entre ellos siempre existieron amor y respeto. Sin embargo, la nueva etapa tendrá una modalidad distinta: la pareja no planea volver a convivir.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Zaira Nara Jakob Von Plessen

Lo más visto