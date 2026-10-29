Cambio total en el fútbol argentino: se aprobó el formato de la Liga Profesional 2027

Qué dijeron los dirigentes sobre la votación y la postura de River

Tras la finalización de la asamblea en Puerto Madero, los directivos presentes explicaron las razones que llevaron a ratificar la estructura de 30 equipos en la máxima división. “Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votedo este nuevo formato de torneo para el año que viene”, detalló Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

En esa misma línea se expresó Matías Mariotto, mandatario de Banfield, quien reafirmó la posición del resto de las instituciones de Primera: “Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa... Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino”.