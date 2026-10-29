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Cambio total en el fútbol argentino: se aprobó el formato de la Liga Profesional 2027

La Liga Profesional aprobó un nuevo formato para 2027 sin zonas y de todos contra todos. River votó en contra.

Claudio Chiqui Tapia.

Claudio "Chiqui" Tapia.

La Primera División del fútbol argentino sufrirá una reestructuración integral a partir de la próxima temporada. En una reunión celebrada este jueves en las oficinas de Puerto Madero entre los dirigentes de los 30 clubes de la máxima categoría, se aprobó un nuevo sistema de competencia para 2027 que eliminará la división por zonas y establecerá un formato de 'todos contra todos' a disputarse a lo largo de todo el año. River Plate fue la única institución en votar en contra, contando con el respaldo de Estudiantes de La Plata, que no poseía derecho a voto en el cónclave.

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El nuevo esquema mantendrá los torneos Apertura y Clausura, pero erradicará las Zonas A y B habituales. En su lugar, los 30 equipos se enfrentarán entre sí y sumarán una jornada extra de emparejamientos o clásicos (garantizando dos superclásicos o duelos zonales al año), alcanzando un total de 30 fechas por certamen. Al llegar a la fecha 15 se realizará un corte donde los primeros 16 puestos clasificarán al cuadro de playoffs por el título del Apertura, repitiendo la misma metodología en la fecha 30 para la definición del Clausura.

Asimismo, se mantendrá el título de Campeón de Liga para el equipo que finalice en la primera posición de la Tabla Anual, quien en este caso habrá enfrentado a los otros 29 rivales de la categoría. En cuanto a las instancias decisivas, las semifinales y la final se disputarán en estadio neutral, dejando atrás la localía para el mejor ubicado que se utilizó en las últimas dos temporadas. En tanto, la distribución de cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana continuará sin modificaciones, otorgando pasajes a los campeones del Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, junto a los mejores posicionados en la tabla acumulada.

Por el lado de los descensos, la categoría mantendrá dos pérdidas de plaza (una por Tabla Anual y otra por tabla de promedios), aunque la definición se resolverá en un margen de 30 partidos en lugar de 32. Si bien se presentó un proyecto para reinstaurar las promociones, la dirigencia resolvió evaluar esa alternativa recién de cara a la temporada 2028.

Qué dijeron los dirigentes sobre la votación y la postura de River

Tras la finalización de la asamblea en Puerto Madero, los directivos presentes explicaron las razones que llevaron a ratificar la estructura de 30 equipos en la máxima división. “Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votedo este nuevo formato de torneo para el año que viene”, detalló Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

En esa misma línea se expresó Matías Mariotto, mandatario de Banfield, quien reafirmó la posición del resto de las instituciones de Primera: “Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa... Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino”.

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