La AUH de ANSES tendrá un refuerzo histórico en octubre 2025. El organismo previsional confirmó que las titulares de esta prestación cobrarán tres beneficios adicionales además de la asignación base.
La AUH de ANSES en octubre 2025 llegará con tres ingresos adicionales confirmados. Se trata de la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la Libreta AUH. Enterate cuánto suma en total y cómo consultar las fechas de pago.
ANSES paga un triple beneficio para AUH en octubre: montos y fechas de cobro
Estos extras corresponden a la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la Libreta AUH 2025, lo que eleva significativamente el ingreso mensual de las familias.
Con la actualización por movilidad, la AUH por hijo quedó en $93.820 y la AUH por discapacidad en $381.865, aunque ANSES retiene el 20% que luego se devuelve con la Libreta. Gracias a los extras, una familia con un hijo puede llegar a cobrar hasta $353.781 en octubre.
Los tres refuerzos confirmados son:
Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más).
Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.
Libreta AUH 2025: hasta $165.000 por hijo, tras certificar salud, vacunación y escolaridad.
Si se suman los beneficios, el monto alcanza cifras récord:
Un hijo: $353.781.
Dos hijos: más de $480.000.
Tres hijos o más: superan los $500.000.
Estos ingresos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde ANSES paga la asignación.
Las fechas de pago pueden consultarse en:
La web oficial anses.gob.ar, en el calendario de pagos.
El apartado Mi ANSES, con CUIL y Clave.
Oficinas de ANSES, con turno previo.
Los pagos se organizan según la terminación del DNI y comienzan en la primera quincena de octubre.
En paralelo, ANSES abona otros beneficios:
Asignación por Nacimiento (APU): $67.062.
Asignación por Matrimonio: $100.441.
Asignación por Adopción: $401.075.
Todos se actualizan trimestralmente por la fórmula de movilidad