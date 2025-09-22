ANSES paga un triple beneficio para AUH en octubre: montos y fechas de cobro

Los tres refuerzos confirmados son:

Tarjeta Alimentar : $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más).

Complemento Leche 1000 Días : $42.711 por hijo menor de 3 años.

Libreta AUH 2025: hasta $165.000 por hijo, tras certificar salud, vacunación y escolaridad.

¿De cuánto es la AUH de ANSES con los extras incluidos en octubre?

Si se suman los beneficios, el monto alcanza cifras récord:

Un hijo : $353.781.

Dos hijos : más de $480.000.

Tres hijos o más: superan los $500.000.

Estos ingresos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde ANSES paga la asignación.

¿Cómo consultar las fechas de cobro de AUH en octubre 2025?

Las fechas de pago pueden consultarse en:

La web oficial anses.gob.ar , en el calendario de pagos.

El apartado Mi ANSES , con CUIL y Clave.

Oficinas de ANSES, con turno previo.

Los pagos se organizan según la terminación del DNI y comienzan en la primera quincena de octubre.

¿Qué otros pagos realiza ANSES además de la AUH?

En paralelo, ANSES abona otros beneficios:

Asignación por Nacimiento (APU) : $67.062.

Asignación por Matrimonio : $100.441.

Asignación por Adopción: $401.075.

Todos se actualizan trimestralmente por la fórmula de movilidad