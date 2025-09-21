En vivo Radio La Red
AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los montos actualizados de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en octubre un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y paga la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre 2025 habrá un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que impactará directamente en el bolsillo de millones de familias argentinas. A este aumento se le suman los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, configurando un combo de ingresos que en algunos hogares supera los $200.000 mensuales.

Uno por uno, los aumentos y nuevos montos que los beneficiarios de ANSES recibirán en octubre (Foto: A24.com).

Este refuerzo llega en un momento clave, ya que los beneficiarios de la AUH son uno de los sectores más golpeados por la crisis económica, y la combinación de asignación más extras alimentarios se transforma en una ayuda imprescindible para garantizar la subsistencia y el acceso a una canasta básica.

AUH ANSES en octubre 2025: cuánto se cobra por hijo

Desde octubre, la AUH general sube a $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, ANSES mantiene el esquema tradicional de liquidación:

  • Se paga de forma directa el 80%, equivalente a $93.800,77.

  • El 20% restante (unos $23.450,19) queda retenido hasta que la familia presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.

Este mecanismo busca garantizar que los chicos estén escolarizados y con la atención médica al día, y es clave para poder liberar el acumulado a fin de año o en el período habilitado por ANSES.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es considerablemente mayor:

  • El haber bruto asciende a $402.831,11.

  • Se paga mensualmente el 80%, es decir, $322.264,88.

  • El resto se libera con la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que las familias con hijos con discapacidad reciben un respaldo mucho más elevado, que se complementa con los programas alimentarios y sociales que administra ANSES.

Tarjeta Alimentar en octubre: los montos confirmados

La Tarjeta Alimentar es uno de los beneficios más valorados, ya que otorga un dinero extra exclusivamente destinado a la compra de alimentos y productos básicos. Se deposita automáticamente en la misma cuenta donde la familia cobra la AUH, por lo que no requiere trámite adicional.

Los montos actualizados para octubre 2025 son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de los hogares más vulnerables y, junto con la AUH, constituye el ingreso principal de millones de familias en todo el país.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro de los programas compatibles con la AUH es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que apunta a acompañar a mujeres embarazadas y a niños de hasta 3 años.

En octubre, este refuerzo suma $44.230 adicionales, depositados en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo.

Esto significa que las familias con bebés o chicos pequeños acceden a un ingreso superior al del resto de los beneficiarios, lo que permite reforzar la compra de leche, alimentos nutritivos y elementos de primera infancia.

Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH

El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.

Jubilados y pensionados con la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: miércoles 10

  • DNI terminados en 1: jueves 11

  • DNI terminados en 2: viernes 12

  • DNI terminados en 3: lunes 15

  • DNI terminados en 4: martes 16

  • DNI terminados en 5: miércoles 17

  • DNI terminados en 6: jueves 18

  • DNI terminados en 7: viernes 19

  • DNI terminados en 8: lunes 22

  • DNI terminados en 9: martes 23

