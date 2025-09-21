AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los montos actualizados de ANSES en octubre 2025

Este mecanismo busca garantizar que los chicos estén escolarizados y con la atención médica al día, y es clave para poder liberar el acumulado a fin de año o en el período habilitado por ANSES.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es considerablemente mayor:

El haber bruto asciende a $402.831,11 .

Se paga mensualmente el 80% , es decir, $322.264,88 .

El resto se libera con la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que las familias con hijos con discapacidad reciben un respaldo mucho más elevado, que se complementa con los programas alimentarios y sociales que administra ANSES.

ANSES_jubilacion

Tarjeta Alimentar en octubre: los montos confirmados

La Tarjeta Alimentar es uno de los beneficios más valorados, ya que otorga un dinero extra exclusivamente destinado a la compra de alimentos y productos básicos. Se deposita automáticamente en la misma cuenta donde la familia cobra la AUH, por lo que no requiere trámite adicional.

Los montos actualizados para octubre 2025 son:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de los hogares más vulnerables y, junto con la AUH, constituye el ingreso principal de millones de familias en todo el país.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro de los programas compatibles con la AUH es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que apunta a acompañar a mujeres embarazadas y a niños de hasta 3 años.

En octubre, este refuerzo suma $44.230 adicionales, depositados en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo.

Esto significa que las familias con bebés o chicos pequeños acceden a un ingreso superior al del resto de los beneficiarios, lo que permite reforzar la compra de leche, alimentos nutritivos y elementos de primera infancia.

Calendario de pagos ANSES de octubre para jubilados y AUH

El cronograma de pagos se mantiene sin cambios y está organizado por terminación de documento. En octubre no habrá feriados que interrumpan las acreditaciones.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Asignación por Embarazo (AUE)