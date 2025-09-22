AUH y Tarjeta Alimentar octubre 2025: cuánto se cobra con el aumento confirmado por ANSES

Tarjeta Alimentar: nuevos valores en octubre 2025

El Ministerio de Capital Humano también confirmó que la Tarjeta Alimentar tendrá los siguientes montos en octubre:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere trámite adicional.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

A estos ingresos se suma el Complemento Leche, que en octubre será de $44.230.

Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años, y también se acredita de forma automática junto con la AUH.

ANSES_calendario

Ingresos totales en octubre 2025

Si se suman los beneficios, los montos que recibirán las familias en octubre quedan así:

Familias con 1 hijo : $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77 .

Familias con 2 hijos : $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54 .

Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

En los hogares con niños menores de 3 años, el ingreso total puede subir hasta $433.694,31, gracias al extra del Plan 1000 Días.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Mientras se esperan los nuevos valores de octubre, ANSES continúa con el calendario de septiembre 2025, que se organiza según la terminación del DNI:

Asignación Universal por Hijo y SUAF

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas