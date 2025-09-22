En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar octubre 2025: cuánto se cobra con el aumento confirmado por ANSES

Con la actualización de ANSES, cambian los montos por hijo en octubre 2025. Qué pasará con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

ANSES paga un triple beneficio para AUH en octubre: montos y fechas de cobro

Con los nuevos valores, los ingresos familiares superarán los $200.000 en muchos casos, dependiendo de la cantidad de hijos y la situación de cada hogar. Además, se suman refuerzos automáticos como el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que alcanza a embarazadas y niños pequeños.

AUH en octubre 2025: cuánto se cobra

La AUH general asciende a $117.250,96 por hijo. Sin embargo, las familias reciben de manera directa el 80% del monto ($93.800,77). El 20% restante ($23.450,19) se acumula y se libera una vez presentada la Libreta AUH, con los controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación se actualiza a $402.831,11, de los cuales se pagan en mano $322.264,88 cada mes, mientras que el resto se acredita al presentar la documentación correspondiente.

Tarjeta Alimentar: nuevos valores en octubre 2025

El Ministerio de Capital Humano también confirmó que la Tarjeta Alimentar tendrá los siguientes montos en octubre:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere trámite adicional.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

A estos ingresos se suma el Complemento Leche, que en octubre será de $44.230.

Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años, y también se acredita de forma automática junto con la AUH.

ANSES_calendario

Ingresos totales en octubre 2025

Si se suman los beneficios, los montos que recibirán las familias en octubre quedan así:

  • Familias con 1 hijo:

    $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.

  • Familias con 2 hijos:

    $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.

  • Familias con 3 hijos:

    $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

En los hogares con niños menores de 3 años, el ingreso total puede subir hasta $433.694,31, gracias al extra del Plan 1000 Días.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Mientras se esperan los nuevos valores de octubre, ANSES continúa con el calendario de septiembre 2025, que se organiza según la terminación del DNI:

Asignación Universal por Hijo y SUAF

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre.

