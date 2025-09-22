AUH y Tarjeta Alimentar octubre 2025: cuánto se cobra con el aumento confirmado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar que comenzarán a regir desde octubre de 2025.
Con la actualización de ANSES, cambian los montos por hijo en octubre 2025. Qué pasará con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025: cuánto se cobra con el aumento confirmado por ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar que comenzarán a regir desde octubre de 2025.
Con los nuevos valores, los ingresos familiares superarán los $200.000 en muchos casos, dependiendo de la cantidad de hijos y la situación de cada hogar. Además, se suman refuerzos automáticos como el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que alcanza a embarazadas y niños pequeños.
La AUH general asciende a $117.250,96 por hijo. Sin embargo, las familias reciben de manera directa el 80% del monto ($93.800,77). El 20% restante ($23.450,19) se acumula y se libera una vez presentada la Libreta AUH, con los controles de salud y escolaridad.
En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación se actualiza a $402.831,11, de los cuales se pagan en mano $322.264,88 cada mes, mientras que el resto se acredita al presentar la documentación correspondiente.
El Ministerio de Capital Humano también confirmó que la Tarjeta Alimentar tendrá los siguientes montos en octubre:
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres o más hijos.
Este beneficio se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere trámite adicional.
A estos ingresos se suma el Complemento Leche, que en octubre será de $44.230.
Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años, y también se acredita de forma automática junto con la AUH.
Si se suman los beneficios, los montos que recibirán las familias en octubre quedan así:
Familias con 1 hijo:
$93.800,77 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.
Familias con 2 hijos:
$187.601,54 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.
Familias con 3 hijos:
$281.402,31 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.
En los hogares con niños menores de 3 años, el ingreso total puede subir hasta $433.694,31, gracias al extra del Plan 1000 Días.
Mientras se esperan los nuevos valores de octubre, ANSES continúa con el calendario de septiembre 2025, que se organiza según la terminación del DNI:
Asignación Universal por Hijo y SUAF
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre.