Robo en la casa de Pampita: las fotos con la presencia policial en la puerta

Aún se desconoce si se trató de un robo al voleo o si hubo inteligencia previa de los asaltantes sabiendo que se trataba de su casa.

PrimiciasYa te acerca las primeras imágenes del frente de la vivienda de la modelo donde ya se encuentra cuestodiada con un móvil y efectivos policiales tras el episodio de inseguridad.

La vivienda está ubicada en unas de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires donde las casas bajas y las imponentes construcciones arquitectónicas reflejan un marcado estilo.

Pampita había viajado a España para participar de un evento convocada por una importante marca que la tiene como embajadora y del cual también formaron parte otras figuras argentinas y del mundo.

RS Fotos

pampita casa 7

pampita casa 6

pampita casa 2

Cómo fue el robo a Pampita en su casa mientras se encontraba de viaje

El robo en la casa de Pampita ocurrió mientras ella se encontraba de viaje en Europa, específicamente en España, por compromisos laborales relacionados con la semana de la moda en Madrid.

Los delincuentes accedieron a su vivienda ubicada en el exclusivo Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, y lograron llevarse dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor que estaban guardados en una caja fuerte.

La vivienda está en una zona de alta seguridad, cercana a varias embajadas y con una garita de seguridad a pocos metros, pero los ladrones actuaron sin ser detectados.

La Policía de la Ciudad y la Justicia están investigando el hecho, revisando cámaras de seguridad y tomando testimonios para identificar a los responsables.