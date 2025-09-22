ANSES reveló cómo consultar aportes y tu historia laboral 100% online

El trámite es gratuito y se realiza en pocos minutos. Para consultar el historial laboral es necesario:

Ingresar a www.anses.gob.ar o a la aplicación Mi ANSES .

Autenticarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la sección “Trabajo” .

Hacer clic en “Consulta de Historia Laboral” .

Descargar e imprimir la constancia oficial.

Este documento tiene validez legal sin firma adicional y puede usarse como respaldo en trámites previsionales.

¿Qué información muestra la historia laboral de ANSES?

La historia laboral de ANSES refleja todos los aportes jubilatorios registrados en el sistema nacional:

Empleados en relación de dependencia : declaraciones juradas de los empleadores presentadas ante la AFIP.

Autónomos y monotributistas : períodos declarados y remuneraciones.

Provincias transferidas: datos de jurisdicciones que pasaron al régimen nacional.

En caso de que falte información sobre montos, puede significar que los aportes fueron derivados a otra caja previsional.

¿Para qué sirve consultar aportes y el historial laboral?

El registro emitido por ANSES es una herramienta oficial que permite:

Verificar aportes : comprobar que todos los períodos estén registrados.

Iniciar la jubilación : presentar la constancia como respaldo del historial laboral.

Acreditar aportes faltantes: reclamar aquellos que no fueron declarados por empleadores.

Gracias a su disponibilidad digital, el trámite se puede realizar en cualquier momento, sin turnos y de forma gratuita.

¿Qué hacer si necesito un documento firmado por ANSES?

La constancia descargada desde Mi ANSES es válida, pero si se requiere un documento con firma institucional, se debe solicitar un Reconocimiento de Servicios. Esta resolución firmada detalla todos los aportes jubilatorios y funciona como comprobante oficial para iniciar la jubilación u otros trámites.