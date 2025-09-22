Con el aumento de octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $117.250,96 por hijo menor de 18 años. ANSES paga de manera directa el 80%, es decir, $93.800,77, mientras que el 20% restante (unos $23.450,19) se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11 brutos. Se acreditan mensualmente $322.264,88 y el resto se libera cuando la familia entrega la Libreta con controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Qué montos paga ANSES a jubilados y pensionados en octubre?

Los valores actualizados para jubilados y pensionados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $325.709

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : $260.567

PNC por invalidez : $227.996

PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

En paralelo, quienes cobren la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, que lleva el haber total a $395.709. Para quienes superen esa cifra, el bono será proporcional hasta alcanzar ese monto máximo.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?

La Tarjeta Alimentar continúa con los montos vigentes desde septiembre:

$52.250 para titulares con un hijo.

$81.936 para titulares con dos hijos.

$108.062 para titulares con tres hijos o más.

Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días se mantiene en $44.142 por hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se depositan de manera automática junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de trámites adicionales.

¿Cuáles son las fechas de cobro de ANSES en octubre 2025?

calendario .jpg ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI. En octubre no habrá feriados que modifiquen las acreditaciones.

AUH y AUE : del 8 al 19 de octubre , según el último número del DNI.

Jubilados y pensionados con la mínima : del 8 al 19 de octubre .

Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de octubre.

Los titulares pueden consultar las fechas exactas ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES o en la página oficial anses.gob.ar.

¿Qué otras asignaciones familiares actualiza ANSES en octubre?

Junto con AUH y jubilaciones, también se ajustan las siguientes prestaciones:

Asignación Familiar por Hijo : $58.525

Asignación Familiar con discapacidad : $190.557

Asignación por cónyuge : $14.197

Asignación por nacimiento : $68.218

Ayuda escolar anual: $84.830

Estos montos impactan directamente en trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de prestaciones compatibles.