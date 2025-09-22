Con el aumento de octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $117.250,96 por hijo menor de 18 años. ANSES paga de manera directa el 80%, es decir, $93.800,77, mientras que el 20% restante (unos $23.450,19) se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11 brutos. Se acreditan mensualmente $322.264,88 y el resto se libera cuando la familia entrega la Libreta con controles de salud, vacunación y escolaridad.
¿Qué montos paga ANSES a jubilados y pensionados en octubre?
Los valores actualizados para jubilados y pensionados quedan de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $325.709
-
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $260.567
-
PNC por invalidez: $227.996
-
PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709
En paralelo, quienes cobren la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, que lleva el haber total a $395.709. Para quienes superen esa cifra, el bono será proporcional hasta alcanzar ese monto máximo.
¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?
La Tarjeta Alimentar continúa con los montos vigentes desde septiembre:
-
$52.250 para titulares con un hijo.
-
$81.936 para titulares con dos hijos.
-
$108.062 para titulares con tres hijos o más.
Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días se mantiene en $44.142 por hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se depositan de manera automática junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de trámites adicionales.
¿Cuáles son las fechas de cobro de ANSES en octubre 2025?
calendario .jpg
ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada
El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI. En octubre no habrá feriados que modifiquen las acreditaciones.
-
AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre, según el último número del DNI.
-
Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre.
-
Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de octubre.
Los titulares pueden consultar las fechas exactas ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES o en la página oficial anses.gob.ar.
¿Qué otras asignaciones familiares actualiza ANSES en octubre?
Junto con AUH y jubilaciones, también se ajustan las siguientes prestaciones:
-
Asignación Familiar por Hijo: $58.525
-
Asignación Familiar con discapacidad: $190.557
-
Asignación por cónyuge: $14.197
-
Asignación por nacimiento: $68.218
-
Ayuda escolar anual: $84.830
Estos montos impactan directamente en trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de prestaciones compatibles.