En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
FECHAS DE COBRO

ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada

La ANSES en octubre 2025 aplicará aumentos confirmados en jubilaciones, pensiones y AUH. Además, se mantienen extras como Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días. Enterate uno por uno los montos, calendarios y quiénes cobran cada beneficio.

https://www.a24.com/previsional/anses-calendario-octubre-2025-aumentos-bono-70000-y-auh-actualizada-n1479399

https://www.a24.com/previsional/anses-calendario-octubre-2025-aumentos-bono-70000-y-auh-actualizada-n1479399

La ANSES en octubre 2025 oficializó los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tras el ajuste por la Ley de Movilidad. El incremento, que será del 1,88%, se aplicará a todas las prestaciones básicas y comenzará a regir desde la primera semana del mes.

Leé también AUH y Tarjeta Alimentar octubre 2025: cuánto se cobra con el aumento confirmado por ANSES
AUH y Tarjeta Alimentar en octubre 2025: cuánto se cobra con el aumento confirmado por ANSES

El aumento, que impacta de manera directa en la AUH, AUE, SUAF y jubilaciones, se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que marcó 1,9%. Aunque se trata de un ajuste menor, suma un refuerzo para más de 17 millones de beneficiarios en todo el país.

Además, ANSES confirmó que dos ingresos complementarios clave no tendrán actualización en octubre: el bono para jubilados de $70.000 y la Tarjeta Alimentar, que mantiene los mismos valores desde septiembre.

¿Cuánto cobra AUH ANSES en octubre 2025?

AUH
ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada

ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada

Con el aumento de octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $117.250,96 por hijo menor de 18 años. ANSES paga de manera directa el 80%, es decir, $93.800,77, mientras que el 20% restante (unos $23.450,19) se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11 brutos. Se acreditan mensualmente $322.264,88 y el resto se libera cuando la familia entrega la Libreta con controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Qué montos paga ANSES a jubilados y pensionados en octubre?

Los valores actualizados para jubilados y pensionados quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $325.709

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $260.567

  • PNC por invalidez: $227.996

  • PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

En paralelo, quienes cobren la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, que lleva el haber total a $395.709. Para quienes superen esa cifra, el bono será proporcional hasta alcanzar ese monto máximo.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?

La Tarjeta Alimentar continúa con los montos vigentes desde septiembre:

  • $52.250 para titulares con un hijo.

  • $81.936 para titulares con dos hijos.

  • $108.062 para titulares con tres hijos o más.

Por su parte, el Complemento Leche del Plan 1000 Días se mantiene en $44.142 por hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se depositan de manera automática junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de trámites adicionales.

¿Cuáles son las fechas de cobro de ANSES en octubre 2025?

calendario .jpg
ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada

ANSES calendario octubre 2025: aumentos, bono de $70.000 y AUH actualizada

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI. En octubre no habrá feriados que modifiquen las acreditaciones.

  • AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre, según el último número del DNI.

  • Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre.

  • Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de octubre.

Los titulares pueden consultar las fechas exactas ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES o en la página oficial anses.gob.ar.

¿Qué otras asignaciones familiares actualiza ANSES en octubre?

Junto con AUH y jubilaciones, también se ajustan las siguientes prestaciones:

  • Asignación Familiar por Hijo: $58.525

  • Asignación Familiar con discapacidad: $190.557

  • Asignación por cónyuge: $14.197

  • Asignación por nacimiento: $68.218

  • Ayuda escolar anual: $84.830

Estos montos impactan directamente en trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de prestaciones compatibles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES octubre Bono AUH
Notas relacionadas
ANSES reveló cómo consultar aportes y tu historia laboral 100% online
ANSES paga un triple beneficio para AUH en octubre: montos y fechas de cobro
AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los montos actualizados de ANSES en octubre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar