ANSES presenta "Tina" para jubilados para mejorar su atención virtual

Opera mediante diálogo interactivo: el usuario escribe su consulta y el sistema ofrece opciones vinculadas a trámites, cobros y prestaciones. Está diseñado para un uso sencillo, incluso para personas con poca experiencia digital.

¿Qué consultas pueden hacer los jubilados en “Tina” de ANSES?

ANSES avanza con el lanzamiento de "Tina" para jubilados y suma una nueva herramienta digital de consulta.

Las consultas más frecuentes que responde el asistente incluyen:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones familiares y AUH

AUE y programas sociales vigentes

Fechas y modalidades de cobro

Turnos, certificaciones y documentación

Además, cuando el tema excede a ANSES, puede derivar al organismo correspondiente, actuando como puerta de entrada al ecosistema digital del Estado.

¿Cómo acceder paso a paso al asistente virtual “Tina” en ANSES?

El acceso es directo y no requiere registro previo.

Paso a paso:

Ingresar al sitio oficial del organismo

Hacer clic en el avatar de “Tina” ubicado en la parte inferior derecha

Escribir la consulta o elegir entre opciones sugeridas

Seguir las indicaciones y, cuando corresponda, abrir los enlaces oficiales

Las respuestas incluyen instrucciones simples y, en muchos casos, derivaciones a secciones específicas para completar trámites online.

¿“Tina” reemplaza la atención presencial de ANSES?

No. La incorporación del asistente virtual complementa los canales existentes.

Las oficinas continúan atendiendo trámites que requieren presencialidad, mientras que “Tina” permite resolver consultas rápidas y orientativas desde cualquier dispositivo.

La experiencia previa del asistente en argentina.gob.ar mostró una alta demanda de usuarios y ahora su llegada a ANSES busca descongestionar la atención y mejorar la experiencia de quienes necesitan información previsional.