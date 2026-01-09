En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
TRÁMITE ÁGIL

ANSES presenta "Tina" para jubilados para mejorar su atención virtual

ANSES avanza con el lanzamiento de “Tina” para jubilados y suma una nueva herramienta digital de consulta. El asistente ya está disponible y promete modificar la forma de acceder a trámites y prestaciones. Qué incluye y cómo usarlo, dentro de la nota.

Los jubilados de ANSES inician 2026 con un nuevo lanzamiento oficial que impacta directamente en la manera de realizar consultas y seguir trámites previsionales. El organismo incorporó “Tina”, el asistente virtual del Estado, con funcionamiento permanente y acceso desde la web.

Cuáles son los extras que la AUH recibirá en enero (Foto: archivo).

El lanzamiento forma parte de un proceso de modernización de los canales de atención. La herramienta permite obtener respuestas sobre cobros, prestaciones y gestiones sin necesidad de asistir a una oficina o esperar turnos telefónicos, con un sistema conversacional que guía paso a paso.

“Tina” ya operaba en el portal argentina.gob.ar y ahora se integra a ANSES como canal adicional. El objetivo es agilizar consultas frecuentes de jubilaciones, pensiones y asignaciones, reduciendo tiempos de espera y ampliando la información disponible todos los días del año.

¿Qué es “Tina” y cómo funciona para jubilados de ANSES?

“Tina” es el asistente virtual del Estado nacional. Funciona como un chat automatizado que responde consultas previsionales en la web de ANSES. Se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año, con respuestas guiadas y enlaces a información oficial.

Opera mediante diálogo interactivo: el usuario escribe su consulta y el sistema ofrece opciones vinculadas a trámites, cobros y prestaciones. Está diseñado para un uso sencillo, incluso para personas con poca experiencia digital.

¿Qué consultas pueden hacer los jubilados en “Tina” de ANSES?

Jubilados_AGIP
Las consultas más frecuentes que responde el asistente incluyen:

  • Jubilaciones y pensiones

  • Asignaciones familiares y AUH

  • AUE y programas sociales vigentes

  • Fechas y modalidades de cobro

  • Turnos, certificaciones y documentación

Además, cuando el tema excede a ANSES, puede derivar al organismo correspondiente, actuando como puerta de entrada al ecosistema digital del Estado.

¿Cómo acceder paso a paso al asistente virtual “Tina” en ANSES?

El acceso es directo y no requiere registro previo.

Paso a paso:

  • Ingresar al sitio oficial del organismo

  • Hacer clic en el avatar de “Tina” ubicado en la parte inferior derecha

  • Escribir la consulta o elegir entre opciones sugeridas

  • Seguir las indicaciones y, cuando corresponda, abrir los enlaces oficiales

Las respuestas incluyen instrucciones simples y, en muchos casos, derivaciones a secciones específicas para completar trámites online.

¿“Tina” reemplaza la atención presencial de ANSES?

No. La incorporación del asistente virtual complementa los canales existentes.

Las oficinas continúan atendiendo trámites que requieren presencialidad, mientras que “Tina” permite resolver consultas rápidas y orientativas desde cualquier dispositivo.

La experiencia previa del asistente en argentina.gob.ar mostró una alta demanda de usuarios y ahora su llegada a ANSES busca descongestionar la atención y mejorar la experiencia de quienes necesitan información previsional.

